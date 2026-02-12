亞總會馬年團拜 贈春聯、大紅春節包

我的頻道

記者胡聲橋／紐約報導
亞總會攜手30多個美東僑團舉辦「駿馬迎春 福聯萬家」馬年新春團拜活動。(記者胡聲橋／攝影)
美國亞裔社團聯合總會(亞總會)攜手30多個美東僑團，於11日在布碌崙(布魯克林)8大道僑社舉辦「駿馬迎春 福聯萬家」迎丙午馬年新春團拜活動。中國駐紐約總領館領僑處副主任李德，總領館領事榮頂參加活動，並為到場嘉賓送上大紅春節包。

團拜活動11日下午在布碌崙皇冠酒樓舉行。亞總會會長陳善莊在致辭中感謝中國駐紐約總領館派代表給布碌崙華社送來春節包，感謝祖(籍)國對海外僑胞的關心。他說，過去一年，在各僑團和總領館的支持下，亞總會的工作有不少成績，他祝願亞總會和其他僑團在馬年萬馬奔騰、龍馬精神。

2026年的春節包沿用過去吉祥的大紅帆布包，上面繪有中國傳統的馬紋圖樣。春節包內有總領館的新年賀卡，還有一個大「福」字、一副春聯和一對窗花，春節包裡還有一個平安國風香囊、一盒中華熊貓肥皂、一盒鳳梨酥和其他各式風味點心，滿溢著年味和鄉情。

亞總會祕書長朱立業和兩位書法家在活動現場展示春聯。兩位書法家還在現場揮毫潑墨，為嘉賓題寫特製春聯。朱立業希望中華傳統文化能在美洲大陸生根發芽、發揚光大。

陳善莊還說，第三屆布碌崙元宵花車大遊行將於2月28日(周六)在8大道華社舉行。遊行隊伍將從布碌崙8大道交60街處出發，屆時7大道、8大道、9大道50街至62街將封街。主辦方歡迎社區商家贊助支持，也歡迎更多文娛團體加入表演，有意者可致電(917)807-3437、(917)309-5603、(917)678-3335。

書法家當場揮毫潑墨，為嘉賓寫春聯。(記者胡聲橋／攝影)
亞總會祕書長朱立業和書法家展示「天下最早春聯」。(記者胡聲橋╱攝影)
