州長霍楚提案打擊車險詐欺 盼壓低保費

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)11日在長島宣布多項新提案，旨在降低汽車保險費用，並加強打擊保險詐欺行為。(取自州長辦公室)

紐約州假車禍導致的汽車保險 欺詐猖獗，致使保費 持續上漲。 州長霍楚 (Kathy Hochul)11日公布一系列汽車保險改革提案，主軸聚焦打擊詐欺、修補制度漏洞與強化問責機制，盼藉此壓低全州高漲的車險保費。

州府數據顯示，紐約州駕駛每年平均車險支出超過4000元，較全國平均高出近1500元。霍楚指出，詐欺行為、過度訴訟與法律漏洞推高整體成本，其中刻意製造車禍的案件尤為嚴重。2023年州通報超過38000宗汽車保險詐欺案，當中1729宗屬「設局車禍」。

「部分人精心安排事故，再以身心受創為由索取高額賠償，甚至有人未投保，最終由守法駕駛分攤成本，」霍楚表示。據估算，相關詐欺行為平均讓每名駕駛每年多付約300元。

在打擊詐欺方面，州府將推動立法，追究策畫假車禍者刑責；與各地區檢察官合作打擊有組織犯罪；整頓涉入不實診斷的醫療機構；並查處將車輛非法註冊外州以規避高保費的行為。州府還計畫延長保險公司通報詐欺的期限，給予業者更多調查時間。

在賠償制度改革上，霍楚提出多項限制措施。若駕駛在事故發生時涉及違法行為，例如無保險駕駛或酒駕，將限制其可獲得的賠償。過失比例低於50%的被告，僅需承擔自身造成的損害。針對無過失保險制度，州府將收緊「嚴重傷害」的法律定義，避免制度遭濫用。

霍楚表示，若改革落實，將要求州金融服務廳檢視「超額利潤法」，確保保險公司利潤超過門檻時返還保戶。州府同時將提升費率調整透明度，要求保險公司在調漲保費時說明原因，並推動提供折扣方案。