紐約重奪全球披薩之都頭銜 曼哈頓Mama’s Too世界第一

記者范航瑜／紐約報導
紐約市再度被冠以「全球披薩之都」之名。曼哈頓連鎖披薩店Mama’s Too日前獲「Time Out」雜誌評選為「全球最佳披薩」，登上世界榜首。

專注美食與生活方式的雜誌「Time Out」，日前動員旗下編輯日前走訪全球多家披薩店，品評不同風格的披薩，最終選出前18名。美國僅有兩家入榜，其中冠軍由紐約的Mama’s Too奪得。Mama’s Too目前有西村(West Village)與上西區兩家店，憑藉一款Cacio e Pepe口味披薩摘下桂冠。該款披薩以打發馬斯卡彭起司、熟成莫札瑞拉、佩科里諾羅馬諾與帕瑪森起司製成。

店主也推出多款創意口味，包括鋪上啤酒麵糊炸雞的Bufalini；以及以甜味戈貢佐拉起司與辣蜂蜜為特色的Poached Pear。「Time Out New York」餐飲編輯Morgan Carter在評論中寫道，自己曾被一塊「幾乎被佩科里諾與帕瑪森起司碎覆蓋的方形披薩」吸引。「經烤箱短暫加熱後，各種風味融合得恰到好處，既有輕盈綿密的馬斯卡彭，也帶著熟成莫札瑞拉的獨特香氣，以及充滿彈性與鹹香的起司風味」。

由於上西區門店靠近哥倫比亞大學，Mama’s Too在華人社群中也小有名氣。在華人社媒「小紅書」上，多名網友讚其「是紐約最好吃的厚底披薩」，並稱餅皮酥脆的口感有如義大利麵包佛卡夏( Focaccia)。還有網友表示自己和朋友路過時被人潮吸引，加入隊伍排了20分鐘才吃到。「披薩都是現烤的，價格確實貴一些，但實在好吃」。

「紐約式披薩」已是紐約美食的代表作，是義大利移民在美國發展出的在地版本，以大尺寸、薄而有彈性的餅皮聞名，通常切成大片三角形，方便對折手拿食用，配料與起司份量較為豐富，風味濃郁，體現街頭飲食文化。相較之下，義大利傳統拿坡里披薩尺寸較小，使用木柴窯高溫快速烘烤，餅心柔軟濕潤、邊緣鼓起帶焦斑，配料更為簡潔。此次榜單中，另一家入選的美國披薩店為芝加哥的Milly’s Pizza in the Pan，以厚實餅皮著稱，是芝加哥經典披薩的代表作。

義大利 華人 芝加哥

