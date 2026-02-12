我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台8旬母照顧身障兒50年絕望殺子 賴清德批示特赦

喝咖啡提神還能防失智？43年研究顯示風險降低約18%

同意新約 西奈山醫院護士罷工結束 另2家也完成投票 有望終止罷工

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
西奈山醫院勞資新合約投票通過，紐約市史上規模最大、時間最長的護士罷工終吿落幕。(記者范航瑜／攝影)
西奈山醫院勞資新合約投票通過，紐約市史上規模最大、時間最長的護士罷工終吿落幕。(記者范航瑜／攝影)

西奈山(Mount Sinai)醫院11日宣布，該院護士已投票通過為期三年的新合約，結束持續長達一個月的罷工行動。同日，另兩家涉及罷工醫院的護士也完成新約投票，尚未對外公布最終結果，但料將與西奈山步調一致；這標誌著紐約市史上規模最大、時間最長的護士罷工終吿落幕。

代表護士的紐約州護理協會(NYSNA)說，西奈山體系共有超過6000名護士參與了自1月12日開始的罷工行動。若計入蒙特菲奧里(Montefiore)及紐約長老會醫院(New York-Presbyterian)等醫療系統，全市共有近1萬5000名護士投入這場歷史性的抗爭。

西奈山醫院表示，護士們以壓倒性多數的票數批准了新合約，但院方並未透露具體的票數統計。工會指出，罷工護士預計最晚將於14日(周六)全面重返崗位。

此外，三家醫院中最後達成勞資協議的長老會醫院在前日晚終於破冰。根據護理協會公布的細節，長老會醫院的合約提案與其他罷工醫院的優先事項一致，包括薪資三年內增幅12%，訂定安全的人力配置標準，加強防止職場暴力的保護措施等。

除了合約已通過的西奈山醫院外，蒙特菲奧里及紐約長老會醫院的護士也於11日下午完成新合同投票。雖然這兩家醫院的最終計票結果尚未對外公布，但成功通過應無懸念。

西奈山醫療系統執行長卡爾(Brendan Carr)在致員工的信中坦言，過去幾周對所有人而言都是充滿挑戰、情緒波動且令人精疲力竭的時期。他強調，「醫療服務建立在同情心之上，這種同情心不僅應給予病患，也必須延伸到我們同僚彼此之間」。

在過去一個月紐約遭遇極端寒流期間，護士們幾乎每天都在罷工現場堅守。罷工期間，十多名護士因阻礙中城一處代表院方的行業協會入口而遭警方逮捕，並於當日釋放。

隨著合約簽署，院方與護士之間的關係重建將成為復工後的首要任務。

罷工 投票 紐約市

上一則

紐約重奪全球披薩之都頭銜 曼哈頓Mama’s Too世界第一

下一則

去年全州損失逾4200萬元 紐約州警示：情人節提防愛情詐騙
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

西奈山、蒙特菲奧里醫院勞資達成協議 護士罷工有望結束

西奈山、蒙特菲奧里醫院勞資達成協議 護士罷工有望結束
紐約護士罷工有望結束 兩家醫院達成初步勞資協議

紐約護士罷工有望結束 兩家醫院達成初步勞資協議
紐約市護士罷工第25日 勞資達成初步協議

紐約市護士罷工第25日 勞資達成初步協議
護士恢復罷工 紐約延長緊急狀態 勞資談判獲重大突破

護士恢復罷工 紐約延長緊急狀態 勞資談判獲重大突破

熱門新聞

兩名居住在皇后區法拉盛的男子涉嫌通過支付非法現金回扣和賄賂，詐騙醫療保險共1億2000萬元，圖為其中一家涉事的老人中心所屬公司Z & W Empire Enterprise Inc.所在地。(取自谷歌地圖)

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

2026-02-10 07:31
紐約布萊恩公園的噴水池結成冰柱。(新華社)

比南極還冷 紐約周日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

2026-02-08 16:12
紐約市近來以電費退款為由的詐騙層出不窮，實則是為了盜取用戶的重要個資。(記者馬璿╱攝影)

假退款索個資 布碌崙華男險遭電費詐騙

2026-02-08 07:11
紐約市與新澤西地區本周末將迎來今年以來最冷的一波寒流。圖為哈德遜河河面上未融的冰層。(歐新社)

入冬最冷 紐約周末體感恐降至華氏零下29度

2026-02-06 19:35
紐約迎來極寒周末，平日人流如織的曼哈頓華埠幾乎不見行人。(受訪者提供)

紐約迎20年來最冷周末 預計本周開始回暖

2026-02-09 07:12
法拉盛凱辛納大道與三福大道路口近期因交通攝影機誤開罰單引發駕駛混亂，市議員黃敏儀表示，因合法右轉而被開出的罰單將全數撤銷。(本報檔案照)

紐約法拉盛路口誤罰爭議 合法右轉罰單將撤銷

2026-02-11 07:23

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃