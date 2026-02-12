同意新約 西奈山醫院護士罷工結束 另2家也完成投票 有望終止罷工

西奈山醫院勞資新合約投票通過，紐約市史上規模最大、時間最長的護士罷工終吿落幕。(記者范航瑜／攝影)

西奈山(Mount Sinai)醫院11日宣布，該院護士已投票 通過為期三年的新合約，結束持續長達一個月的罷工 行動。同日，另兩家涉及罷工醫院的護士也完成新約投票，尚未對外公布最終結果，但料將與西奈山步調一致；這標誌著紐約市 史上規模最大、時間最長的護士罷工終吿落幕。

代表護士的紐約州護理協會(NYSNA)說，西奈山體系共有超過6000名護士參與了自1月12日開始的罷工行動。若計入蒙特菲奧里(Montefiore)及紐約長老會醫院(New York-Presbyterian)等醫療系統，全市共有近1萬5000名護士投入這場歷史性的抗爭。

西奈山醫院表示，護士們以壓倒性多數的票數批准了新合約，但院方並未透露具體的票數統計。工會指出，罷工護士預計最晚將於14日(周六)全面重返崗位。

此外，三家醫院中最後達成勞資協議的長老會醫院在前日晚終於破冰。根據護理協會公布的細節，長老會醫院的合約提案與其他罷工醫院的優先事項一致，包括薪資三年內增幅12%，訂定安全的人力配置標準，加強防止職場暴力的保護措施等。

除了合約已通過的西奈山醫院外，蒙特菲奧里及紐約長老會醫院的護士也於11日下午完成新合同投票。雖然這兩家醫院的最終計票結果尚未對外公布，但成功通過應無懸念。

西奈山醫療系統執行長卡爾(Brendan Carr)在致員工的信中坦言，過去幾周對所有人而言都是充滿挑戰、情緒波動且令人精疲力竭的時期。他強調，「醫療服務建立在同情心之上，這種同情心不僅應給予病患，也必須延伸到我們同僚彼此之間」。

在過去一個月紐約遭遇極端寒流期間，護士們幾乎每天都在罷工現場堅守。罷工期間，十多名護士因阻礙中城一處代表院方的行業協會入口而遭警方逮捕，並於當日釋放。

隨著合約簽署，院方與護士之間的關係重建將成為復工後的首要任務。