啟揚文化中心15日「福馬迎春」 布袋戲先暖場

主辦單位、贊助單位與掌中戲演出成員合影，手持戲偶與新春標語，預告「福馬迎春」系列活動啟動。（記者戴慈慧／攝影）

為迎接2026丙午馬年，啟揚文化中心(Glow Cultural Center)近日在法拉盛 舉辦「福馬迎春」新聞發布會，攜手劇團紐約美華劇坊(Chinese Theatre Works，簡稱CTW)推出原創喜劇布袋戲「好棒啊！馬」(Hao Bang Ah! Horse)。活動以熱鬧喜慶的戲偶演出揭開新春系列慶典序幕，吸引多位家長帶著孩童到場觀賞，現場笑聲不斷。

「好棒啊！馬」是一部專為馬年創作的掌中戲作品，融合傳統布袋戲技藝與現代幽默節奏。戲中以生動角色與俏皮對話，展現馬的活力與智慧，寓意「馬到成功」，也象徵辭別舊歲、迎接新春的美好祝願。主辦方表示，希望透過老少咸宜、互動性強的表演形式，讓僑界與當地社區在歡樂中認識中國傳統戲曲藝術，感受文化傳承的魅力。

發布會上，演出團隊介紹創作理念與角色設計，並與觀眾近距離互動，讓孩子們觀察掌中偶的操作方式。

戲偶演出以色彩鮮明的舞龍與人物造型呈現傳統年節意象。（記者戴慈慧／攝影）

啟揚文化中心同時宣布，將於15日在法拉盛市政廳舉辦第五屆「年味節」暨「福馬迎春」文藝演出。當天上午11時30分將舉行新春盛裝遊行，巡遊隊伍自緬街行進至北方大道市政廳，包括漢服隊伍、民族服飾方陣，以及象徵驅邪納福的巨型「鍾馗傀儡」與動態飛龍表演。中午12時至下午4時，市政廳劇場與畫廊將化身新春廟會，安排雜技、戲曲演出與手搖元宵、畫漆扇、捏麵人等沉浸式文化體驗。