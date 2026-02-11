哈德遜河隧道停工日 鐵路供電2度故障 紐新通勤地獄再現

川普政府上訴，哈德遜河隧道工程資金繼續凍結，被迫停工。同日，年久失修的紐新間鐵路路段接連出現接觸網故障，導致嚴重延誤，大量通勤族被困途中，影響一直持續至當日夜間。(記者許君達╱攝影)

連接曼哈頓與新澤西 的跨哈德遜河新鐵路隧道工程命運再度迎來轉折。在法院命令禁止川普 政府凍結已承諾撥付的項目資金後，聯邦運輸部上訴，並獲得暫緩執行禁令的裁決。由於資金枯竭，已開工超過一年的隧道工程從9日起被迫停工，近千名工人立即失業。

被稱為「門戶計畫」(Gateway Program)的隧道工程旨在為紐約至新澤西之間的客運鐵路新增兩條線路，以提升運力並徹底維修已沿用百餘年的現有隧道，工程總預算達160億元。根據拜登政府任內達成的協議，這筆資金將由聯邦與兩州共同負擔。去年10月，川普政府以審查項目中「DEI」等為由凍結了聯邦資金且至今仍未恢復。為避免停工，紐新兩州2月初聯合起訴聯邦當局。紐約南區聯邦法庭隨後發布臨時禁制令，禁止聯邦扣押資金。

對此，被告方聯邦運輸部9日提出動議，稱當局已向第二巡迴上訴法院上訴。主審法官瓦爾加斯(Jeannette Vargas)拒絕撤銷禁令，但批准了短期行政暫緩令，允許聯邦資金凍結至12日下午5時。

由於聯邦資金未能如期恢復撥付，現金流耗盡的工程方從9日開始解雇了全部近千名工人，並即時停工。大量失業的工人當日聚集在新州境內的工地抗議，國會參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)參加集會，並譴責川普政府這種以人民福祉為籌碼的政治交易。

白宮方面此前曾暗示，除非舒默領導的國會民主黨 人在預算談判中不給飽受爭議的國土安全部設障礙，否則將扣留隧道工程資金到底。另據報導，川普方面還曾提出過一項交易條件，稱如果國會民主黨人批准將紐約賓州車站和華府杜勒斯機場更名為「川普」，便解凍資金。

就在隧道被迫停工的同日，進出紐約的鐵路在早高峰時段接連出現兩次供電接觸網故障，導致紐新通勤運輸出現嚴重延誤。據報導，9日早7時及9時許，新州紐瓦克附近分別有兩班通勤列車遭遇接觸網事故、失去動力，導致大量後續列車積壓和延誤。據一名華人通勤客反饋，該事故的影響持續整日，直到夜間仍有大量班次取消。