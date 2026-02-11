哈德遜河隧道停工日 鐵路供電2度故障 紐新通勤地獄再現

我的頻道

記者許君達╱紐約報導
川普政府上訴，哈德遜河隧道工程資金繼續凍結，被迫停工。同日，年久失修的紐新間鐵路路段接連出現接觸網故障，導致嚴重延誤，大量通勤族被困途中，影響一直持續至當日夜間。(記者許君達╱攝影)
連接曼哈頓與新澤西的跨哈德遜河新鐵路隧道工程命運再度迎來轉折。在法院命令禁止川普政府凍結已承諾撥付的項目資金後，聯邦運輸部上訴，並獲得暫緩執行禁令的裁決。由於資金枯竭，已開工超過一年的隧道工程從9日起被迫停工，近千名工人立即失業。

被稱為「門戶計畫」(Gateway Program)的隧道工程旨在為紐約至新澤西之間的客運鐵路新增兩條線路，以提升運力並徹底維修已沿用百餘年的現有隧道，工程總預算達160億元。根據拜登政府任內達成的協議，這筆資金將由聯邦與兩州共同負擔。去年10月，川普政府以審查項目中「DEI」等為由凍結了聯邦資金且至今仍未恢復。為避免停工，紐新兩州2月初聯合起訴聯邦當局。紐約南區聯邦法庭隨後發布臨時禁制令，禁止聯邦扣押資金。

對此，被告方聯邦運輸部9日提出動議，稱當局已向第二巡迴上訴法院上訴。主審法官瓦爾加斯(Jeannette Vargas)拒絕撤銷禁令，但批准了短期行政暫緩令，允許聯邦資金凍結至12日下午5時。

由於聯邦資金未能如期恢復撥付，現金流耗盡的工程方從9日開始解雇了全部近千名工人，並即時停工。大量失業的工人當日聚集在新州境內的工地抗議，國會參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)參加集會，並譴責川普政府這種以人民福祉為籌碼的政治交易。

白宮方面此前曾暗示，除非舒默領導的國會民主黨人在預算談判中不給飽受爭議的國土安全部設障礙，否則將扣留隧道工程資金到底。另據報導，川普方面還曾提出過一項交易條件，稱如果國會民主黨人批准將紐約賓州車站和華府杜勒斯機場更名為「川普」，便解凍資金。

就在隧道被迫停工的同日，進出紐約的鐵路在早高峰時段接連出現兩次供電接觸網故障，導致紐新通勤運輸出現嚴重延誤。據報導，9日早7時及9時許，新州紐瓦克附近分別有兩班通勤列車遭遇接觸網事故、失去動力，導致大量後續列車積壓和延誤。據一名華人通勤客反饋，該事故的影響持續整日，直到夜間仍有大量班次取消。

川普 新澤西 民主黨

