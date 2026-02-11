我的頻道

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

挑戰孟昭文 韓裔前外交官朴永哲首次里民大會吸引近200人

記者劉梓祁╱紐約報導
韓裔前外交官朴永哲挑戰孟昭文席位，舉辦首次里民大會。(朴永哲競選團隊提供)
計畫挑戰現任第六國會選區眾議員孟昭文的韓裔前外交官朴永哲(Chuck Park)近日在皇后區在傑克森高地(Jackson Heights)舉辦首場里民大會，近200名民眾到場。

朴永哲為前美國外交官和前市府經濟發展局(EDC)雇員，於去年11月中旬宣布參選，目前已募得逾15萬元競選資金。他的主張包括廢除聯邦移民及海關執法局(ICE)、拒收企業政治行動委員會(PAC)捐款，以及為工薪家庭發聲。

朴永哲在大會中表示，父母初到美國時以街頭攤販維生，相信只要努力工作，便能在美國安身立命，但他認為，當前政治體制已背離這項承諾。他批評聯邦在移民政策上的作為，指勞動者付出更多，卻面臨被執法機構拆散家庭的風險，而經濟成果則流向少數權貴。

他說，父母上世紀80年代在曼哈頓華埠謀生，每日工作超過10個小時，後在傑克森高地經營小型生意至今。近年來在堅尼路(Canal St.)等地出現的移民執法行動，使其聯想到父母當年的處境，也成為其投身選舉的重要原因。

孟昭文自2012年當選以來，僅面臨一次黨內初選挑戰。朴永哲指出孟昭文的多項政見紀錄，包括對ICE表達感謝、支持對以色列提供致命軍援，以及批准創紀錄的國防預算。他強他調，孟昭文自2019年以來未再舉辦里民活動。

他還指出，自己的競選核心在於「由下而上」建立政治力量，並強調皇后區需要一名願意現身、傾聽並與選民並肩作戰的代表，而非回避選民問責的政治人物。朴永哲還認為，孟昭文在多起涉及移民執法的爭議事件中反應遲緩，未能及時為選區內的弱勢家庭發聲。

孟昭文 移民 皇后區

