美東淡江大學校友會 「身・心・靈」講座教放鬆

記者劉梓祁／紐約報導
美東淡江大學校友會，舉辦「身﹒心﹒靈」講座，分享身心放鬆之道。(記者劉梓祁／攝影)
美東淡江大學校友會，舉辦「身﹒心﹒靈」講座，分享身心放鬆之道。(記者劉梓祁／攝影)

美東淡江大學校友會近日在皇后區法拉盛舉辦「身・心・靈」專題講座，以現代人普遍關注的壓力管理、身心放鬆與自我覺察為主軸，透過理論說明與實務分享，引導與會者重新理解壓力來源，並學習在日常生活中安頓身心的方法。

本次講座分為兩個主題進行。先由蘇美文主講「抒壓靜坐的基本觀念與方法」，她指出，靜坐是人類共同的智慧成果，並不分種族、文化或宗教背景，任何人都可以學習與實踐。她強調，靜坐的目的不在於追求神祕或特殊體驗，而是在於培養穩定、專注與放鬆的能力，使人在家庭、工作與人際關係中更為自在。

蘇美文從壓力的形成談起，指出壓力並非單一事件，而是由個人經驗、社會文化、工作環境與內在認知層層交織而成。她以圖像方式說明「心緊」與「心鬆」在身體層面的差異，指出當心神緊繃時，往往伴隨筋縮、氣虛與身體不適；相對地，當心神放鬆，則能帶來氣足、脈通與身體協調。

此外，許文筆主講「生活中的身心放鬆之道」，著重於如何在日常行住坐臥中落實放鬆與覺察。他指出，許多人面對壓力時，慣常採取對抗、逃避或壓抑的方式，反而讓情緒與身體負擔持續累積；真正的放鬆，並非放任不管，而是在清楚覺知當下狀態後，選擇不被情緒牽著走，進而做出更合宜的回應。

講座中亦介紹薩提爾(Satir)冰山理論，說明外顯行為之下，往往隱藏著情緒、感受、信念與更深層的自我需求。講者指出，若能透過靜坐與覺察，理解這些內在層次，便能減少誤解與衝突，提升自我調節與人際互動的品質。

主講人也說明靜坐的基本姿勢與坐具選擇，包括方墊、蒲團與蓋巾的使用方式，並強調姿勢的重點不在於僵坐不動，而是讓身心協調、呼吸自然流動，使心、氣與身體逐漸趨於穩定。

