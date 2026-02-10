記錄中國「牆舞者」 華裔記者新書紐約首發

「牆舞者」在紐約亞洲協會舉辦新書座談會，作者Yi-Ling Liu(右)分享寫作經歷。(記者許君達／攝影)

探討中國言論審查制度的新書「牆舞者：在中國互聯網中尋求自由與連結」(The Wall Dancers: Searching for Freedom and Connection on the Chinese Internet)2月初在美國發行，華裔作者Yi-Ling Liu近日分別在紐約Yu& Me書店和亞洲協會(Asia Society)參與座談會，介紹此書。

「牆舞者」美國版由Knopf Doubleday出版，內容以對數名採訪對象持續多年的採訪紀錄打底，將他們各自反抗言論審查束縛的個體故事交織成網，鋪陳在近30年來中國高速發展的互聯網與史無前例的極權統治相結合的歷史背景中。該書突破傳統的「反抗者面對高牆」刻板敘事，在詳細介紹中國言論審查機制、幫助外部讀者了解該國真實面貌的同時，描繪了一幅真實個體在網路審查的大背景下的掙扎、團結、信念等普世命題。本書的標題採用雙關語義，借用中國的「網路防火牆」(GFW)的意象，將反抗者們「在高牆之上戴著鐐銬跳舞」的形象生動展現出來。

Yi-Ling Liu出生於香港 ，畢業於耶魯大學 ，曾長駐中國從事新聞報導。她的採訪對象包括同志社群平台創業者馬保力、女權運動人士呂頻、地下說唱歌手「咖啡 壺」、科幻作家陳楸帆以及流亡美國後揭露了大量中國審查系統運作細節的前微博審查員劉力朋，這些人在中國多處於「主流」語境的邊緣，並非政權的直接異議者，卻同樣被「高牆」的陰影籠罩。她在亞洲協會分享時表示，她在中國時曾經採訪過很多類似的「牆舞者」，但這幾位受訪者的故事讓她最有共鳴感。

作者Yi-Ling Liu將1990年代以來中國互聯網產業及相關管制政策的變遷史融合在人物故事之中，為讀者展示了曾經在中國出現過的自由「黃金時代」，並呈現了從2008年北京奧運會之後，網路管制伴隨著封鎖技術的提升而逐漸加劇的歷史漸變。然而，在談到如今「牆外」的美國也開始出現網路垃圾內容氾濫、常識被侵蝕、科技巨頭向當權者獻媚跪拜等問題時，Yi-Ling Liu表示，「牆舞者」們的故事告訴我們，最重要的是始終問自己：我要如何保護自己的生活、人際和信念。「最重要的是，每一天我們都要在超級權力的籠罩下相信：作為一個個體，我們始終有機會為自由、體面和開放的價值尋得一絲空間。」