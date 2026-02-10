市議會馬年慶祝晚會 向亞裔社區拜年

我的頻道

記者許君達／紐約報導
紐約市議會多名亞裔議員及其他代表亞裔社區的議員，參加了農曆馬年新年慶祝晚會。(記者許君達／攝影)
紐約市議會9日晚間在市政廳舉辦農曆馬年新年慶祝晚會，市議長梅寧(Julie Menin)率領來自各區的六名亞裔市議員，與其他市議員一起，向紐約市亞裔社區慶賀新年。

梅寧表示，亞裔是構成紐約市多元文化的重要基石，本屆市議會將致力於為包括亞裔在內的所有少數族裔社區發聲，無論來自華府的壓力如何入侵，紐約市都將堅定地與移民社區站在一起。

皇后區PS203小學學生帶來韓式鼓舞。(記者許君達／攝影)
市議會副領袖黃敏儀表示，她七歲時來美，當時幾乎完全沒有農曆新年的氛圍，得益於亞裔人口數量和話語權的增加，大家才有機會在市議會大廳內共慶自己的新年。同樣來自皇后區的市議員李琳達(Linda Lee)則回憶道，早年市議會內僅有一名亞裔議員，但到本屆市議會，已有六人。參加晚會的還包括華裔市議員莊文怡、黃友興、亞裔議員元在熙(Julie Won)、克里斯南(Shekar Krishnan)、代表曼哈頓主要華人社區的市議員馬泰(Christopher Marte)、愛潑斯坦(Harvey Epstein)、代表史泰登島主要華人區的漢克斯(Kamillah Hanks)以及來自其他社區的市議員高步邇(Gale Brewer)等。

華裔藝術家楊飛飛將傳統二胡和美式說唱結合，獻上獨特跨界表演。(記者許君達／攝影)
本年度的晚會表彰了亞美聯盟(AAF)、布碌崙華人聯合會兩個亞裔社區機構和韓裔社區人士Jeannie Park。布碌崙華聯會主席鄧銘賢獲獎後表示，華聯會在服務社區時始終堅持一個簡單但有力的信念：服務他人才能壯大自己，本次受到市議會的表彰，體現了作為社區服務機構的價值。

華裔藝術家楊飛飛、陳乃霓舞團以及來自皇后區PS203小學的團隊當晚分別獻上舞蹈和器樂表演，來自紐約市各亞裔社區的代表數百人參加了晚會。

市議會在市政廳內舉辦農曆馬年新年晚會，圖為中華傳統舞龍在市議會大廳內穿梭。(記者...
