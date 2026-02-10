我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

側手翻+後空翻太驚艷 機器人Atlas讓現代汽車股價大漲

解放軍去年軍演朝台F-16射熱焰彈 金融時報：如黑道亮槍

川渝同鄉會虎年春節晚會 逾500人聯歡

記者鄭怡嫣／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川渝同鄉會舉辦新春聯歡晚會暨交接儀式。(主辦方提供)
川渝同鄉會舉辦新春聯歡晚會暨交接儀式。(主辦方提供)

美國川渝同鄉會總商會8日晚在皇后區法拉盛舉辦「巴蜀千里情駿馬踏新程」春節聯歡晚會，來自美國各地的川渝鄉親、社區領袖及兄弟社團代表等500餘人齊聚一堂，在濃厚的年味與鄉情中齊迎新春。

川渝同鄉會成立於2017年，是美國聯邦及紐約州註冊的501(c)(3)非營利公益組織，宗旨在於促進旅美四川及重慶籍華人華僑之間的交流、互助與合作，同時推動美中兩地友好關係、文化交流及經貿往來。

晚會中，前會長曾澄將印信交給新任會長龍亮。龍亮表示，同鄉會是川渝人的「娘家」，服務在美鄉親是責任所在，「無論遇到任何困難，同鄉會永遠都在大家身邊」。

龍亮現任汽車公司Carloha創始人兼CEO，長期關注全球汽車行業發展。他表示，除延續作為美中橋梁、服務鄉親的使命外，同鄉會目前也在籌辦投資基金項目，旨在幫助川渝鄉親的企業更好地發展。

新一屆理事名單還包括創會會長陳春、羅勝、曾澄、宋偉、鄧櫻、林世富。晚會當晚還頒發青少年獎學金，以鼓勵學子勤奮向上；同時表揚默默付出的義工，感謝他們為社區付出的努力。

國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀等政要也出席了晚會，與鄉親們共慶新春佳節。

法拉盛 眾議員 紐約州

上一則

啟揚文化中心攜手法拉盛市政廳 打造沉浸式傳統農曆新年廟會

下一則

紐約客談／被螢幕赦免的殺手 讓誰尷尬
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

州參議員劉醇逸 法拉盛高中辦農曆新年慶祝活動

州參議員劉醇逸 法拉盛高中辦農曆新年慶祝活動
孟昭文促皇后區圖書館 增設行動服務

孟昭文促皇后區圖書館 增設行動服務
紐約東北同鄉會春宴暨理事就職 900嘉賓齊聚一堂

紐約東北同鄉會春宴暨理事就職 900嘉賓齊聚一堂
多語言服務倒退 孟昭文提「全民語言可及法案」

多語言服務倒退 孟昭文提「全民語言可及法案」

熱門新聞

紐約布萊恩公園的噴水池結成冰柱。(新華社)

比南極還冷 紐約周日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

2026-02-08 16:12
在皇后區法蘭西斯路易斯高中就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)，其遺體在法拉盛凱辛娜公園附近被發現；圖為此前的尋人啟事。(讀者提供)

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

2026-02-01 20:55
因多年協助清洗毒品販運所得巨額資金，一名居住於紐約皇后區的華裔女子近日在聯邦法院被判處兩年有期徒刑。示意圖。（美聯社）

藉買機票助毒販洗錢逾2000萬 法拉盛華人會計判刑兩年

2026-02-03 13:44
紐約市近來以電費退款為由的詐騙層出不窮，實則是為了盜取用戶的重要個資。(記者馬璿╱攝影)

假退款索個資 布碌崙華男險遭電費詐騙

2026-02-08 07:11
紐約市與新澤西地區本周末將迎來今年以來最冷的一波寒流。圖為哈德遜河河面上未融的冰層。(歐新社)

入冬最冷 紐約周末體感恐降至華氏零下29度

2026-02-06 19:35
專家指出，雪天停車或使用發電機時，排氣口容易被積雪或落葉堵塞，造成一氧化碳在封閉或半封閉空間積聚，對人與寵物都有致命危險。圖為雪天停放的汽車。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

紐約法拉盛1人1狗陳屍車內 疑發動機排氣管被雪堵住釀禍

2026-02-02 15:40

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠
美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議