川渝同鄉會虎年春節晚會 逾500人聯歡

川渝同鄉會舉辦新春聯歡晚會暨交接儀式。(主辦方提供)

美國川渝同鄉會總商會8日晚在皇后區法拉盛 舉辦「巴蜀千里情駿馬踏新程」春節聯歡晚會，來自美國各地的川渝鄉親、社區領袖及兄弟社團代表等500餘人齊聚一堂，在濃厚的年味與鄉情中齊迎新春。

川渝同鄉會成立於2017年，是美國聯邦及紐約州 註冊的501(c)(3)非營利公益組織，宗旨在於促進旅美四川及重慶籍華人華僑之間的交流、互助與合作，同時推動美中兩地友好關係、文化交流及經貿往來。

晚會中，前會長曾澄將印信交給新任會長龍亮。龍亮表示，同鄉會是川渝人的「娘家」，服務在美鄉親是責任所在，「無論遇到任何困難，同鄉會永遠都在大家身邊」。

龍亮現任汽車公司Carloha創始人兼CEO，長期關注全球汽車行業發展。他表示，除延續作為美中橋梁、服務鄉親的使命外，同鄉會目前也在籌辦投資基金項目，旨在幫助川渝鄉親的企業更好地發展。

新一屆理事名單還包括創會會長陳春、羅勝、曾澄、宋偉、鄧櫻、林世富。晚會當晚還頒發青少年獎學金，以鼓勵學子勤奮向上；同時表揚默默付出的義工，感謝他們為社區付出的努力。

國會眾議員 孟昭文、州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀等政要也出席了晚會，與鄉親們共慶新春佳節。