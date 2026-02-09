我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：金銀狂潮幕後推手 中國「大媽」投資人

中國軍網點名張本智和、寶可夢、柯南：警惕日本軍國主義滲透

美國亞裔活動中心法拉辦接彩多元文化節 喜賀虎年

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國亞裔活動中心8日在皇后區法拉盛喜來登酒店舉辦第20屆迎春接彩暨紐約市多元文化節。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
美國亞裔活動中心8日在皇后區法拉盛喜來登酒店舉辦第20屆迎春接彩暨紐約市多元文化節。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

為慶祝成立20周年，美國亞裔活動中心(Asian American Activity Center, Inc., AAAC)8日在皇后區法拉盛喜來登酒店舉辦「第20屆迎春接彩暨紐約市多元文化節」，各族裔民眾共迎農曆新年。

根據主辦單位，這項迎新年活動不僅是一場節慶慶祝，更是一個跨文化交流平台，透過文化藝術、美食、市集與舞台演出，促進不同族群之間的理解與合作。

美國亞裔活動中心主席顏天怡表示，AAAC成立20年來持續深耕社區，服務亞裔及其他族裔居民，這場迎春接彩活動不只是一個慶祝農曆新年，更重要的是讓不同文化彼此認識、分享與尊重，「我們在這個舞台上慶祝不同的社區與彼此之間的團結，他們共同展示自己的文化，希望大家都能享受多元文化節與這樣的交流的平台。」

馬來西亞駐紐約總領事諾哈莉拉(Norhalilah Abdul Jalil)表示，慶祝農曆新年不只是屬於某一個社群，而是一個讓所有人走到一起、彼此拜訪、分享情誼、互相交換紅包的時刻，在當今這個「我」往往比「我們」更重要的世界，個人利益凌駕於對他人的基本關懷之上，多元有時甚至被質疑或排斥，「AAAC等機構正是在提醒我們，多元是值得被慶祝的，而不是被挑戰的。他們所展現的同理心與承諾，以及所凝聚的社區精神，都體現了一種回饋社會與關懷他人的精神。」

慶典活動也獲得多個社區團體協辦，涵蓋緬甸、菲律賓、印度、印尼、韓國、泰國等族群以及華人群體。

當天舞台節目包含韓國鼓樂、粵劇、華語流行歌曲、傳統民族舞蹈、旗袍時裝秀、長者與兒童歌舞演出等；場外則設有農曆新年花市、年貨市集、書法春聯、亞洲美食攤位、文化與手工藝展位、健康資訊及親子教育攤位，以及抽獎與互動問答活動。

菲律賓駐紐約領事桂艾拉(Anna Marie Mae R. Guerra)、市長辦公室社區事務副局長顧雅明、州眾議員金兌錫代表楊愛倫等與會。

亞裔 緬甸 法拉盛

上一則

法拉盛整齊牙科新春特價全口植牙$28,800 植2送1

下一則

MTA擴大公車攝影執法 共納入54條路線
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

美國務院：谷立言為國務卿在台代表 充分代表美政府

美國務院：谷立言為國務卿在台代表 充分代表美政府
減稅與凍租計畫 2╱13法拉盛開講

減稅與凍租計畫 2╱13法拉盛開講
農曆年前大掃除 運輸部鼓勵也打理公共空間與社區環境

農曆年前大掃除 運輸部鼓勵也打理公共空間與社區環境
免費社區心肺復蘇術中文小課堂 將在蒙哥馬利華夏中文學校舉辦

免費社區心肺復蘇術中文小課堂 將在蒙哥馬利華夏中文學校舉辦

熱門新聞

在皇后區法蘭西斯路易斯高中就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)，其遺體在法拉盛凱辛娜公園附近被發現；圖為此前的尋人啟事。(讀者提供)

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

2026-02-01 20:55
因多年協助清洗毒品販運所得巨額資金，一名居住於紐約皇后區的華裔女子近日在聯邦法院被判處兩年有期徒刑。示意圖。（美聯社）

藉買機票助毒販洗錢逾2000萬 法拉盛華人會計判刑兩年

2026-02-03 13:44
ICE2月1日在澤西市和霍博肯市進行移民執法行動 。圖為示意圖。(路透)

ICE突襲 現身新澤西州兩城市執法

2026-02-02 12:19
紐約市與新澤西地區本周末將迎來今年以來最冷的一波寒流。圖為哈德遜河河面上未融的冰層。(歐新社)

入冬最冷 紐約周末體感恐降至華氏零下29度

2026-02-06 19:35
紐約布萊恩公園的噴水池結成冰柱。(新華社)

比南極還冷 紐約今日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

2026-02-08 16:12
紐約市近來以電費退款為由的詐騙層出不窮，實則是為了盜取用戶的重要個資。(記者馬璿╱攝影)

假退款索個資 布碌崙華男險遭電費詐騙

2026-02-08 07:11

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物

廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差