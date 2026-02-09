美國亞裔活動中心法拉辦接彩多元文化節 喜賀虎年

美國亞裔活動中心8日在皇后區法拉盛喜來登酒店舉辦第20屆迎春接彩暨紐約市多元文化節。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

為慶祝成立20周年，美國亞裔 活動中心(Asian American Activity Center, Inc., AAAC)8日在皇后區法拉盛 喜來登酒店舉辦「第20屆迎春接彩暨紐約市多元文化節」，各族裔民眾共迎農曆新年。

根據主辦單位，這項迎新年活動不僅是一場節慶慶祝，更是一個跨文化交流平台，透過文化藝術、美食、市集與舞台演出，促進不同族群之間的理解與合作。

美國亞裔活動中心主席顏天怡表示，AAAC成立20年來持續深耕社區，服務亞裔及其他族裔居民，這場迎春接彩活動不只是一個慶祝農曆新年，更重要的是讓不同文化彼此認識、分享與尊重，「我們在這個舞台上慶祝不同的社區與彼此之間的團結，他們共同展示自己的文化，希望大家都能享受多元文化節與這樣的交流的平台。」

馬來西亞駐紐約總領事諾哈莉拉(Norhalilah Abdul Jalil)表示，慶祝農曆新年不只是屬於某一個社群，而是一個讓所有人走到一起、彼此拜訪、分享情誼、互相交換紅包的時刻，在當今這個「我」往往比「我們」更重要的世界，個人利益凌駕於對他人的基本關懷之上，多元有時甚至被質疑或排斥，「AAAC等機構正是在提醒我們，多元是值得被慶祝的，而不是被挑戰的。他們所展現的同理心與承諾，以及所凝聚的社區精神，都體現了一種回饋社會與關懷他人的精神。」

慶典活動也獲得多個社區團體協辦，涵蓋緬甸 、菲律賓、印度、印尼、韓國、泰國等族群以及華人群體。

當天舞台節目包含韓國鼓樂、粵劇、華語流行歌曲、傳統民族舞蹈、旗袍時裝秀、長者與兒童歌舞演出等；場外則設有農曆新年花市、年貨市集、書法春聯、亞洲美食攤位、文化與手工藝展位、健康資訊及親子教育攤位，以及抽獎與互動問答活動。

菲律賓駐紐約領事桂艾拉(Anna Marie Mae R. Guerra)、市長辦公室社區事務副局長顧雅明、州眾議員金兌錫代表楊愛倫等與會。