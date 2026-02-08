我的頻道

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

減稅與凍租計畫 2╱13法拉盛開講

記者戴慈慧╱紐約報導
紐約州參議員劉醇逸與紐約市財政局將於2月13日在法拉盛南山老人中心舉辦房產稅與租金減免一對一諮詢活動，協助居民申請各項減稅與凍租計畫。(劉醇逸辦公室提供)
紐約州參議員劉醇逸(John Liu)日前宣布，將再度與市財政局(New York City Department of Finance)合作，在皇后區東北部舉辦年度房產稅與租金減免諮詢說明會，協助居民申請各類減免計畫，並指導如何對年度房產估值通知提出上訴。主辦單位鼓勵屋主與租客踴躍參加，了解節稅與減租選項，合資格者每年可節省數百至數千元開支。

劉醇逸表示，許多針對長者、退伍軍人、殘障人士與一般家庭的稅務減免計畫早已存在，但申請流程與規定複雜，讓不少人卻步。他指出，把財政局專員直接帶進社區，提供一對一說明，幫助居民順利完成申請。

說明會將介紹多項重要計畫，包括房產估值通知，讓屋主了解下一年度的估價與應繳稅額；基本STAR減稅計畫(Basic STAR)，適用於家庭年收入50萬元以下屋主、加強版STAR(Enhanced STAR)則提供65歲以上、家庭收入11萬750元以下長者更多減免。另有長者房屋稅減免計畫與殘障屋主減免計畫，符合資格者可減少最高50%的房產估值、退伍軍人稅務減免則適用於合資格軍人及其家屬。

租客方面，殘障租金凍結計畫(Disability Rent Increase Exemption)與長者租金凍結計畫(Senior Citizen Rent Increase Exemption)，可讓符合資格的居民鎖定現有租金，免受未來漲幅影響。申請房產估值上訴與部分減免項目的截止日期為3月1日(周日)或3月15日(周日)，依房屋類型而定。

今年的活動與多位民選官員合作舉辦，包括州眾議員布朗斯丁(Edward C. Braunstein)、李羅莎(Nily Rozic)、金兌錫(Ron Kim)與魏普林(David Weprin)，以及市議員李琳達、黃敏儀與根納羅(James Gennaro)。首場說明會將於2月13日(周五)下午4時至7時在法拉盛南山老人中心舉行；第二場於3月11日(周三)在新鮮草原的Hillcrest Jewish Center舉辦，主辦方表示未來還將公布更多場次。

民眾可電郵[email protected]或致電(718)765-6675查詢詳情。

