南順同鄉會追思朱超然 百人緬懷

紐約南海順德同鄉會7日為朱超然舉行追思會，多位親友、僑團代表及社區人士等近百人到場悼念。(記者范航瑜╱攝影)

紐約中華公所第68屆主席朱超然於1月28日辭世、享年73歲，7日下午，紐約南海順德同鄉會為朱超然舉行追思會，多位親友、僑團代表及社區人士等近百人到場悼念，回顧他一生對僑社、亞裔 社區及宣揚中華文化的貢獻。

追思會在默哀中開始，隨後播放紀念影片，回顧朱超然投身社區服務、推廣中華武術與文化，以及他於警界與公共服務生涯的重要片段。影片亦呈現他年輕時的照片、與家人朋友的溫馨時刻，以及多年來活躍於社區活動的身影。

多位僑界人士發言緬懷，南順同鄉會主席陳秀瓊表示，朱超然祖籍廣東南海，出生於香港，1960年代末隨家人移民美國，紮根紐約服務僑界數十年，歷任多個僑團與公共職務，曾四度出任南順同鄉會會長，整頓會務、提升透明度，深受鄉親肯定。他亦曾於海軍服役多年，加入紐約市懲教局後，成為首位擔任自衛術教官的華裔，並長期活躍於亞裔執法與退伍軍人組織。

朱超然的姊姊朱瑤璣回憶，弟弟興趣廣泛、勇於嘗試，無論音樂或武術皆投入甚深。她提及九一一恐襲事件當天，即使並非執法人員，仍主動在市中心協助指揮交通，從不求回報，只求助人，展現他一貫的為人。陳秀瓊也回憶道，新冠疫情 初期，朱超然與同鄉會合力為家鄉籌集防疫物資，趕在航班停飛前送抵，傳為僑界佳話。

同鄉會副主席游淑輝表示，朱超然是一位正直而具遠見的領袖，不僅為家庭與事業付出，也在有能力之時選擇回饋社會、服務鄉親，這種精神彌足珍貴。朱沛國堂主席朱啟明表示，「朱超然一生鞠躬盡瘁，身兼數職，始終以公正與誠懇待人，是社區的重要支柱與後輩的榜樣，其精神與風範將長存人心。」

陳秀瓊宣讀了來自佛山市南海區歸國華僑聯合會的唁電，聯合會在信中寫道，朱超然長年旅居海外、心繫祖國，凝聚僑心、弘揚中華文化，「其愛國愛鄉的情懷與務實奉獻的精神，深受海內外僑胞敬重。」