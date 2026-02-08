世台基金會「UN Go!」 接待嘉義學子認識SDGs

我的頻道

記者戴慈慧╱紐約報導
世台聯合基金會董事長陳秋貴在「UN Go! 工作坊」中致詞。（記者戴慈慧╱攝影）
世台聯合基金會(STUF United Fund)近期在紐約華僑文教服務中心舉辦「UN Go! 工作坊」，接待來自嘉義市家長協會的國際參訪團，共24名高中生參與。活動透過案例分享與分組討論，介紹聯合國永續發展目標(SDGs)及台灣民間組織參與國際事務的方式。

參訪團當天先赴駐紐約台北經濟文化辦事處聽取外交人員說明對外工作內容，再轉往法拉盛參加工作坊。主辦方表示，希望讓學生在短時間內同時接觸官方與民間層面的國際交流經驗。

世台基金會董事長陳秋貴致詞時介紹，基金會成立逾20年，由旅外台商發起，長期參與跨國公益專案。副執行長魏正宇在講座中指出，台灣雖非聯合國會員，但民間團體仍可透過與非政府組織及國際機構合作，實際參與人道與永續議題。他以基金會過去向敘利亞難民提供冬衣、以及向烏克蘭運送醫療物資的經驗為例，說明如何透過企業與社群資源降低成本、擴大援助規模。

世台聯合基金會也設計互動活動，引導學生思考「跳脫框架」與資源整合的重要性。他表示，公益行動往往仰賴跨界合作，而不僅是資金投入。

紐約華僑文教服務中心主任王怡如則鼓勵學生將國際視野帶回家鄉，思考如何把全球議題與地方發展連結。工作坊後段，學生與在美求學的台灣青年導師分組討論，嘗試把17項SDGs套用到嘉義在地議題，包括環境保護與社區發展。

僑務委員許伯丞則以台美人歷史為題分享移民經驗，他回顧戰後台灣學生赴美留學潮，及1980年代移民政策變化對台美社群的影響，並提到多位台裔科技企業家的成就。他說，許多台美人長期以不同形式參與和台灣相關的公共活動，展現僑界與原鄉之間的持續連結。

來自嘉義的高中生在紐約華僑文教服務中心參與「UN Go! 工作坊」聆聽講座，了解...
