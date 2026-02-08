北師港浸大雅樂團 重現八音古禮

我的頻道

記者戴慈慧╱紐約報導
舞者身著禮服演繹源自周代的文舞，配合後方依「八音」樂制排列的古樂器演奏。(記者戴慈慧╱攝影)
舞者身著禮服演繹源自周代的文舞，配合後方依「八音」樂制排列的古樂器演奏。(記者戴慈慧╱攝影)

北師港浸會大學(BNBU)玉振金聲雅樂團近期在法拉盛市政廳舉行「夏玉鳴金」世界巡演專場，以完整呈現中國古代「八音」樂制與文舞表演，向紐約觀眾展示傳統禮樂文化。

本次演出亦是北師港浸會大學建校20周年系列活動之一，雅樂團以南越王墓出土樂器為依據，復原編鐘、編磬等古代宮廷樂器與演奏編制，重現周代禮樂體系。「八音」指金、石、絲、竹、匏、土、革、木八類材質樂器的組合，是中國古代對樂器分類與禮樂制度的重要基礎。

舞台上，青銅編鐘與石質編磬交錯排列，與古瑟、塤、簫笛等樂器合奏，呈現層次分明的音響結構；柷、敔等節奏樂器則負責統攝全場。整體演出強調儀式感與秩序性，展現古代禮樂「和聲共作」的藝術特色。

除了樂隊演奏，演出還加入源自周代宮廷的「文舞」。舞者身著禮服，手持籥與笛，以隊形與步伐呼應樂音節奏，體現古代「禮樂合一」的表演傳統。文舞在中國歷史上常見於祭祀與重要典禮，是禮治文化的象徵之一。

多位觀眾表示，能在海外近距離欣賞古代禮樂與文舞表演，具有特殊意義。主辦方表示，「夏玉鳴金」巡演將持續走訪美國多個城市，推廣中國傳統禮樂文化。

文舞舞者手持籥與笛進行周代宮廷文舞表演。(記者戴慈慧╱攝影)
文舞舞者手持籥與笛進行周代宮廷文舞表演。(記者戴慈慧╱攝影)

