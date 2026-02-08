我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

貝瑞吉郵差持有6枝3D打印槍 遭警方逮捕

記者胡聲橋╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
貝瑞吉郵局員工在家中藏了六把3D打印幽靈槍，遭警方發現並逮捕。(市警提供)
貝瑞吉郵局員工在家中藏了六把3D打印幽靈槍，遭警方發現並逮捕。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)一名郵政局員工日前在位於貝瑞吉的住處遭警方逮捕，警方於他的家中查獲了六把3D打印的幽靈槍，其中四把是這名郵政局員工自己打印的，另兩把從第三方途徑購得，目前已被控多項非法持有武器罪。

警方於4日清晨6時30分左右持搜查令突襲40歲戈波爾(Michael Gopaul)位於貝瑞吉83街交4大道附近的住所，戈波爾和他八歲的女兒同住於此。警方表示，這些3D打印槍械因未經註冊且難以追溯來源而被稱為「幽靈槍」，其設計原型為奧地利製的格洛克(Glock)手槍。在查獲的六把幽靈槍中，戈波爾自己完整打印了其中四把，其餘兩把手槍約80%的零件向第三方購得。

據執法部門透露，市警察局一年前就察覺到這名郵政局員工的家庭小作坊式製槍計畫，起因是他網購的特定3D打印零件盒耗材在警局系統觸發了警示。除了六把3D打印手槍外，警方還查獲了一把在外州購買的標準格洛克手槍、五個高容量彈匣、300發子彈及一台3D打印機。

據警方透露，戈波爾被捕後向調查人員自稱是槍械愛好者，表示喜歡在賓州進行射擊練習。警方強調，目前並無證據顯示他企圖販售這些武器，也沒有證據證明這些武器與他從事的郵政局工作有關聯。

郵政 布碌崙 賓州

上一則

免費社區心肺復蘇術中文小課堂 將在蒙哥馬利華夏中文學校舉辦

下一則

北師港浸大雅樂團 重現八音古禮
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

連毆3戴頭巾穆斯林 34歲女被控仇恨犯罪

連毆3戴頭巾穆斯林 34歲女被控仇恨犯罪
紐約女襲擊三名戴頭巾穆斯林被捕 受害者僅12歲

紐約女襲擊三名戴頭巾穆斯林被捕 受害者僅12歲
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
林肯岡民宅 查獲逾百支槍械

林肯岡民宅 查獲逾百支槍械

熱門新聞

在皇后區法蘭西斯路易斯高中就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)，其遺體在法拉盛凱辛娜公園附近被發現；圖為此前的尋人啟事。(讀者提供)

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

2026-02-01 20:55
紐約市長曼達尼(右)與其母、電影導演米拉・奈兒。(路透資料照)

艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字

2026-01-31 14:31
因多年協助清洗毒品販運所得巨額資金，一名居住於紐約皇后區的華裔女子近日在聯邦法院被判處兩年有期徒刑。示意圖。（美聯社）

藉買機票助毒販洗錢逾2000萬 法拉盛華人會計判刑兩年

2026-02-03 13:44
ICE2月1日在澤西市和霍博肯市進行移民執法行動 。圖為示意圖。(路透)

ICE突襲 現身新澤西州兩城市執法

2026-02-02 12:19
紐約市與新澤西地區本周末將迎來今年以來最冷的一波寒流。圖為哈德遜河河面上未融的冰層。(歐新社)

入冬最冷 紐約周末體感恐降至華氏零下29度

2026-02-06 19:35
居民反映，法拉盛諸多路口斑馬線與公車站附近仍堆積雪牆，行人被迫繞行或踏入泥水中過馬路。(記者戴慈慧／攝影)

曼達尼市府清雪不力 紐約民眾出行步步險

2026-01-31 07:18

超人氣

更多 >
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能