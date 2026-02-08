貝瑞吉郵差持有6枝3D打印槍 遭警方逮捕

貝瑞吉郵局員工在家中藏了六把3D打印幽靈槍，遭警方發現並逮捕。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林)一名郵政 局員工日前在位於貝瑞吉的住處遭警方逮捕，警方於他的家中查獲了六把3D打印的幽靈槍，其中四把是這名郵政局員工自己打印的，另兩把從第三方途徑購得，目前已被控多項非法持有武器罪。

警方於4日清晨6時30分左右持搜查令突襲40歲戈波爾(Michael Gopaul)位於貝瑞吉83街交4大道附近的住所，戈波爾和他八歲的女兒同住於此。警方表示，這些3D打印槍械因未經註冊且難以追溯來源而被稱為「幽靈槍」，其設計原型為奧地利製的格洛克(Glock)手槍。在查獲的六把幽靈槍中，戈波爾自己完整打印了其中四把，其餘兩把手槍約80%的零件向第三方購得。

據執法部門透露，市警察局一年前就察覺到這名郵政局員工的家庭小作坊式製槍計畫，起因是他網購的特定3D打印零件盒耗材在警局系統觸發了警示。除了六把3D打印手槍外，警方還查獲了一把在外州購買的標準格洛克手槍、五個高容量彈匣、300發子彈及一台3D打印機。

據警方透露，戈波爾被捕後向調查人員自稱是槍械愛好者，表示喜歡在賓州 進行射擊練習。警方強調，目前並無證據顯示他企圖販售這些武器，也沒有證據證明這些武器與他從事的郵政局工作有關聯。