白文松古琴音樂會 多首作品美國首演

巴德音樂學院教授、巴德音樂學院中國樂團音樂指導陳濤(右)與白文松(左)合作演出。(記者范航瑜╱攝影)

白文松古琴專場音樂會5日晚在卡內基音樂廳 維爾演奏廳(Weill Recital Hall at Carnegie)舉行，以中國最古老的彈撥樂器古琴為核心，通過獨奏、二重奏、琴歌與室內樂等多種形式，呈現傳統曲目的當代表達，展現古琴藝術在當代語境中的多樣可能性。其中包括「碣石調·幽蘭」和「樓蘭散」等多首作品為美國首演。

當晚曲目涵蓋「流水」「梅花三弄」「樵歌」「大胡笳」等經典古琴作品，並與豎琴、壎、簫等樂器合作，呈現古琴與西方及其他中國傳統樂器之間的對話。「碣石調·幽蘭」以古琴與豎琴二重奏形式亮相，「瀟湘水雲」改編為琴簫二重奏，「樓蘭散」則由古琴與中國最古老的吹奏樂器之一的壎共同演繹。音樂會還呈現多首琴歌獨奏曲目，包括「鳳凰台上憶吹簫」「幽蘭操」，拓展了古琴在聲樂與綜合藝術中的表現空間。

巴德音樂學院教授、巴德音樂學院中國樂團音樂指導陳濤表示，古琴藝術在當代不斷發展，演奏實踐日益多元。音樂會中的作品體現了這種擴展路徑，例如「招隱」通過古琴、簫、打擊樂與人聲的結合，呼應中國傳統文化中「隱逸」精神，展現中國人追求精神獨立與內在自由的價值取向，也折射出天人合一的哲學觀。

陳濤指出，中國傳統藝術常以自然景物寄託情感，通過景寫情、借景抒懷。「平沙落雁」和「梅花三弄」等作品正是這種美學理念在音樂中的體現。「梅花三弄」以主題在半音關係中的反覆與變化構成結構，通過對寒冬中梅花品格的描繪，寄寓對高潔人格的讚頌。