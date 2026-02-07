台灣高教美國攬才 紐約首場2月28日舉行

「Meet Talent, Meet Taiwan 高教美國攬才計畫」紐約場次活動網站。(駐紐約台北經文處提供)

因應國際高等教育環境快速變動與全球學術人才流動趨勢，中華民國 (台灣)教育部 推動「Meet Talent, Meet Taiwan 高教美國攬才計畫」，並將於今年2月28日(周六)在曼哈頓 舉辦美東首場攬才活動，邀請國際優秀學人及旅外台灣學者踴躍參加。

本次紐約場次由教育部政務次長劉國偉率領台灣11所重點大學校院代表出席，透過面對面交流與深度媒合，積極延攬具國際經驗之教研人才來台任教與研究，提升台灣高等教育在全球人才市場之能見度與競爭力。紐約為全球高等教育與研究重鎮，匯聚眾多國際學術機構與優秀人才，也是本次赴美攬才行程的重要起點。

活動當日教育部將介紹台灣「人才永續計畫」之政策目標與推動方向，說明在高教攬才與留才方面的整體布局，並由相關部會於現場提供就業金卡、研究經費及相關人才政策等英文資訊，完整說明赴台工作與研究的支持措施。隨後由各大學進行校務與研究特色簡介，並安排自由交流、現場諮詢及一對一面談，協助與會學人深入了解赴台發展、職涯規畫及研究資源。

教育部表示，近年國際學術環境重整，教研人才職涯選擇更加多元，台灣具備穩定研究環境、完善政策支持及優質生活條件，為國際學人長期發展提供良好基礎。本次紐約攬才活動，期能促成更多實質合作與人才媒合，為台灣高等教育注入新動能。

活動詳情與報名方式，可登錄「Meet Talent, Meet Taiwan 高教美國攬才計畫」紐約場次活動網站： https://talent.fichet.org.tw/newyork (E)。