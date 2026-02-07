孟昭文促皇后區圖書館 增設行動服務

皇后區雷哥公園圖書館。(取自圖書館官網)

皇后區 國會眾議員孟昭文 (Grace Meng)近日致函皇后區公共圖書館主管，要求在雷哥公園(Rego Park)圖書館關閉重建期間，增加行動圖書館服務天數。她指出，目前每周僅提供一天臨時服務，難以滿足社區居民需求。

位於皇后區63大道91-41號、面積約7500平方呎的雷哥公園圖書館已拆除重建，未來將改建為一棟1萬8000平方呎、三層樓的現代化新館。工程預計持續數年，新館最快要到2029年至2030年冬季才會重新開放。在此期間，圖書館目前只在每週四上午10時至下午5時提供一次行動圖書館服務。

孟昭文表示，她近期接獲多名選民與皇后區第6社區委員會反映，每周一次的服務遠遠不夠，特別是對依賴圖書館資源的長者、學生與研究人員影響顯著。她在致皇后區公共圖書館總裁兼執行長沃爾科特(Dennis M. Walcott)的信中寫道，希望圖書館方面重新評估安排，增加服務頻率，確保居民在重建期間仍能持續取得必要資源。

她也指出，雖然艾姆赫斯特(Elmhurst)、森林小丘(Forest Hills)與北森林公園(North Forest Park)等分館目前仍正常開放，但對不少居民而言，前往其他館舍並不便利，交通時間與成本都成為實際障礙。

雷哥公園分館長年是皇后區最繁忙的分館之一，在借閱量、訪客人次與電腦使用率方面都名列前茅，是當地重要的公共資源據點。

該館於去年11月底關閉以準備施工，今年1月起開始提供行動圖書館服務，原有館舍已使用約50年，設施老舊，難以滿足現代服務需求。工程由紐約市設計與建設局負責管理，重建計畫估計耗資3900萬元。