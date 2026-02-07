我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

孟昭文促皇后區圖書館 增設行動服務

記者戴慈慧╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
皇后區雷哥公園圖書館。(取自圖書館官網)
皇后區雷哥公園圖書館。(取自圖書館官網)

皇后區國會眾議員孟昭文(Grace Meng)近日致函皇后區公共圖書館主管，要求在雷哥公園(Rego Park)圖書館關閉重建期間，增加行動圖書館服務天數。她指出，目前每周僅提供一天臨時服務，難以滿足社區居民需求。

位於皇后區63大道91-41號、面積約7500平方呎的雷哥公園圖書館已拆除重建，未來將改建為一棟1萬8000平方呎、三層樓的現代化新館。工程預計持續數年，新館最快要到2029年至2030年冬季才會重新開放。在此期間，圖書館目前只在每週四上午10時至下午5時提供一次行動圖書館服務。

孟昭文表示，她近期接獲多名選民與皇后區第6社區委員會反映，每周一次的服務遠遠不夠，特別是對依賴圖書館資源的長者、學生與研究人員影響顯著。她在致皇后區公共圖書館總裁兼執行長沃爾科特(Dennis M. Walcott)的信中寫道，希望圖書館方面重新評估安排，增加服務頻率，確保居民在重建期間仍能持續取得必要資源。

她也指出，雖然艾姆赫斯特(Elmhurst)、森林小丘(Forest Hills)與北森林公園(North Forest Park)等分館目前仍正常開放，但對不少居民而言，前往其他館舍並不便利，交通時間與成本都成為實際障礙。

雷哥公園分館長年是皇后區最繁忙的分館之一，在借閱量、訪客人次與電腦使用率方面都名列前茅，是當地重要的公共資源據點。

該館於去年11月底關閉以準備施工，今年1月起開始提供行動圖書館服務，原有館舍已使用約50年，設施老舊，難以滿足現代服務需求。工程由紐約市設計與建設局負責管理，重建計畫估計耗資3900萬元。

皇后區 孟昭文 眾議員

上一則

白文松古琴音樂會 多首作品美國首演

下一則

跨信仰早餐會 曼達尼誓庇護移民
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

民代促撤銷簽證暫停令 影響逾13萬亞裔

民代促撤銷簽證暫停令 影響逾13萬亞裔
紐約東北同鄉會春宴暨理事就職 900嘉賓齊聚一堂

紐約東北同鄉會春宴暨理事就職 900嘉賓齊聚一堂
ICE執法「失控」 皇后區民主黨部嚴批促究責

ICE執法「失控」 皇后區民主黨部嚴批促究責
多語言服務倒退 孟昭文提「全民語言可及法案」

多語言服務倒退 孟昭文提「全民語言可及法案」

熱門新聞

在皇后區法蘭西斯路易斯高中就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)，其遺體在法拉盛凱辛娜公園附近被發現；圖為此前的尋人啟事。(讀者提供)

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

2026-02-01 20:55
居民反映，法拉盛諸多路口斑馬線與公車站附近仍堆積雪牆，行人被迫繞行或踏入泥水中過馬路。(記者戴慈慧／攝影)

曼達尼市府清雪不力 紐約民眾出行步步險

2026-01-31 07:18
紐約市長曼達尼(右)與其母、電影導演米拉・奈兒。(路透資料照)

艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字

2026-01-31 14:31
冬季風暴為紐約市帶來多達一呎的積雪還未掃清，本周末氣溫再降，體感溫度或低於華氏零度。(記者曹馨元／攝影)

周末再降溫 炸彈氣旋或挾降雪體感破0℉

2026-01-30 12:23
曼哈頓一名聯邦法官於周五上午裁定，撤銷對殺害聯合健保CEO被告孟喬內(Luigi Mangione)的謀殺與槍械指控。(美聯社)

聯邦法官撤銷謀殺、槍械指控 孟喬內免於死刑

2026-01-30 15:51
因多年協助清洗毒品販運所得巨額資金，一名居住於紐約皇后區的華裔女子近日在聯邦法院被判處兩年有期徒刑。示意圖。（美聯社）

藉買機票助毒販洗錢逾2000萬 法拉盛華人會計判刑兩年

2026-02-03 13:44

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買