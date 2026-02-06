華人護理員集會 控康怡、ABI竊工資

我的頻道

記者馬璿╱紐約報導
紐約州部分華人移民護理員長期面臨工時爭議，24小時工時中扣除三餐與睡眠時間，實際僅獲13小時薪資。(記者馬璿╱攝影)

逾百名居家照護員集5日上午結位於布碌崙(布魯克林)下城的勞工廳(NYSDOL)門前舉行集會，指控ABI護理公司(American Business Institute)與康怡(Royal Care)盜領勞工薪資，並要求勞工廳與州長霍楚(Kathy Hochul)執行勞動法。集會組織人表示，兩家護理公司早已因合計盜領勞工薪資超過2500萬元，被公布在「雇主恥辱牆」(Employer Wall of Shame)一、二名，但當局卻遲遲不執法，導致多名長年工作而身心俱疲的移民護理員仍無法獲得應有權益。

紐約州部分華人移民護理員長期面臨工時爭議，24小時工時中扣除三餐與睡眠時間，實際僅獲13小時薪資。根據勞工廳調查，ABI在2020至2022年間，成為全州違反薪資支付法案最多的護理機構。三次調查顯示，ABI欠付至少175名員工超過1430萬元的最低薪資，而康怡則積欠約1000萬元。今年1月，高等法院針對部分家庭護理員控告勞工廳不當終止工資盜竊報告調查的案件，作出有利於護理員的補充裁決。

集會組織者之一的寧子舜指出，與先前須經由工會協助、透過司法程序爭取恢復調查的案件不同，這次抗議所涉及的兩家企業，早已被勞工廳調查並認定存在大規模薪資盜竊情形，但相關處分與追討措施卻遲未落實。

市議員馬泰與前主計長蘭德(Brad Lander)出席了當天的活動。

在康怡工作16年的護理員譚英好(Yanghao Tang)表示，當年她的工作型態為連續三天工作24小時再休息兩天，但因為工作時不時要幫長者翻身，常睡不到三個小時就要起身。當她和公司反應時，負責派遣工作的工作人員僅回應她「大家都這樣做，忍一下就過了。」

康怡在回覆本報置評請求時表示，該公司一向重視工時合規，致力全面遵守州與聯邦的勞動法規，內部也已建立相關政策與薪資制度，以確保照護人員能夠就所有實際工作的時數獲得適當報酬，未來將會定期檢視並更新相關作法。ABI在截至發稿前未回覆本報置評請求。

