黃敏儀威利點考察全市首座足球場 2028奧運場地之一

市議員黃敏儀(中)近日前往皇后區威利點，實地參觀正在興建中的「伊蒂哈德公園」(Etihad Park)。(黃敏儀辦公室提供)

紐約市 議會副領袖及皇后區 法拉盛市議員黃敏儀(Sandra Ung)近日前往皇后區威利點(Willets Point)，實地參觀正在興建中的「伊蒂哈德公園」(Etihad Park)。該場館為紐約市首座足球專用球場，未來將成為紐約市足球俱樂部(New York City FC)永久主場，預計2027年啟用。黃敏儀表示，這不僅是一座體育場館，更是帶動皇后區發展與凝聚社區的重要里程碑。

伊蒂哈德公園由私人資金興建，可容納2萬5000名觀眾，除舉辦職業足球賽外，也將承辦演唱會及大型社區活動。2028年洛杉磯奧運 暨帕運籌委會也在本周宣布，該場館將成為2028年奧運足球賽的比賽場地之一，承辦小組賽與淘汰賽事，成為全美六座入選場館之一。

黃敏儀在參觀後表示，從藍圖到施工現場，這項工程展現的不僅是建設規模，更是對社區未來的投資。球場將為皇后區帶來長遠經濟效益與就業機會，也為本地家庭與年輕人創造共享公共空間與運動資源。她強調，威利點多年來被視為工業區與發展中的邊陲地帶，如今正逐步轉型為結合住宅、商業與休閒設施的新社區。

據悉，除了球場本身，紐約市足球俱樂部也強調長期投入社區發展。正在規畫中的「Paze City Square」將是一處戶外公共空間，無論比賽日與否皆對外開放。該廣場將設「五區美食廣場」(Five Boroughs Food Hall)，匯集來自紐約市五大區的多元餐飲業者，支持本地小商家並展現城市文化特色。

此外，Paze City Square也將面向Willets Point Commons。Willets Point Commons鄰近皇后區法拉盛中心，為紐約市近年規模最大的可負擔住宅開發案之一。Paze City Square作為球場園區，將與周邊社區及正在興建中的Willets Point Commons的可負擔住房項目連結，為新居民提供公共聚會空間及參與賽事與相關活動的機會。