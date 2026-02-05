推平價美食 法拉盛夜市4月回歸 維持價格上限5、6元

我的頻道

記者高雲兒╱紐約報導
皇后區夜市(Queens Night Market)宣布將於4月18日重返法拉盛草原可樂娜公園，正式開啟第11個營運季。(皇后區夜市提供)
皇后區夜市(Queens Night Market)宣布將於4月18日重返法拉盛草原可樂娜公園，正式開啟第11個營運季，主辦單位表示，今年夜市將持續加倍投入「可負擔性」承諾，力求延續招牌的5至6元美食價格上限，讓更多紐約市民在通膨與生活成本高漲的情況下，仍能每周六晚間輕鬆享受多元的美食與文化體驗。

自2015年創辦以來，法拉盛夜市已吸引約400萬人次造訪，協助近500個全新小型企業在紐約落地起步，攤商背景橫跨超過100個國家與地區。多年來，夜市屢獲國際與主流媒體肯定，包括「紐約時報」評選為「紐約第一名平價美食」、紐約雜誌評為「紐約最佳戶外用餐地點」。

主辦方指出，儘管自價格上限設立以來已歷經約33%的通膨壓力，且關稅與成本持續攀升，法拉盛夜市仍希望將5至6元的價格上限再維持一年。夜市創辦人王榮光(John Wang)表示，在當前「K型經濟」與高通膨環境下，可負擔性對紐約市民尤為重要。

為因應開季人潮，主辦單位將於4月18日(周六)與4月25日(周六)舉辦兩場「搶先體驗夜」，限量販售5元入場票，以舒緩交通與周邊社區壓力；其後場次皆為免費入場，門票將於3月起開賣。

此外，法拉盛夜市也同步開放2026年攤商申請https://bit.ly/2026-QNM-Vendor，目前已收到超過300份申請，每年總申請數量通常超過千件。本季預計匯聚來自世界各地的特色美食，從台灣鹽酥雞、港式豉油撈麵、中式肉夾饃，到秘魯酸橘汁醃魚、阿根廷香腸三明治、特立尼達咖哩蟹、烏茲別克抓飯、藏式餃子等，展現皇后區一貫的多元文化風貌，現場亦將設有多個藝術與手作攤位。

紐約市小商業服務局(SBS)局長格羅斯(Dynishal Gross)表示，法拉盛夜市長期證明其對社區與文化活力的帶動作用，皇后區區長理查茲也指出，法拉盛夜市是「世界之區」最具代表性的活動之一，期待再度迎來一個精彩而充滿活力的年度季節。

