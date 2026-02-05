聯邦款逾6300萬元投向紐約 亞平會等多家華社機構受惠

我的頻道

記者范航瑜／紐約報導
聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)與舒默(Chuck Schumer)4日宣布，2026財年聯邦預算案已通過，將為布碌崙(布魯克林)、曼哈頓和皇后區多家社區機構提供合計超過6300萬元的聯邦資金。圖為舒默在曼哈頓華埠附近的布碌崙大橋公園出席活動。(記者范航瑜／攝影)
聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)與舒默(Chuck Schumer)4日宣布，2026財年聯邦預算案已通過，將為布碌崙(布魯克林)、曼哈頓和皇后區多家社區機構提供合計超過6300萬元的聯邦資金。圖為舒默在曼哈頓華埠附近的布碌崙大橋公園出席活動。(記者范航瑜／攝影)

聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)與舒默(Chuck Schumer)4日宣布，2026財年聯邦預算案已通過，將為布碌崙(布魯克林)、曼哈頓和皇后區多家社區機構提供合計超過6300萬元的聯邦資金，其中包括布碌崙2630萬元，曼哈頓1810萬元，皇后區1860萬元。相關經費屬國會指定支出項目，將直接分配給地方組織與機構，用於支持社區發展、可負擔住房、教育準備、移民服務及小商業發展等多個領域，其中包括多個華人社區機構。

陸天娜表示，今年的撥款將支持兩區多項重要工程，涵蓋社區中心急需的升級、可負擔住房建設、大學就讀準備、首次置業支持，以及促進社區健康與公共空間品質的相關計畫。「數千萬元將直接投入紐約五大區各地的組織，改善紐約市民的生活條件，並推動城市持續發展」。

舒默表示，這些投資將用於增加可負擔住房供應、擴大移民社區取得關鍵服務的管道，並協助弱勢家庭獲得糧食與社會支持。「從托育中心到小商業發展服務，相關資金將在居民日常生活中產生實際影響，我也將持續為社區爭取所需資源。」

在布碌崙的撥款名單中，有多個與華人社區關係密切的機構。布碌崙華人協會(Brooklyn Chinese-American Association)獲200万元，計畫興建一處結合可負擔住房、健康與社會服務中心、托育設施及長者支援的社區設施。

在皇后區，「紐約勵馨基金會」(Garden of Hope, GOH)獲得13万5000元，將用於擴大針對華人移民中家暴、性侵與人口販運倖存者的支援服務，重點回應文化與語言隔閡帶來的實際需求。亞洲人平等會(Asian Americans for Equality)則獲得116万6000元用於可持續住房計畫，另有10万元投入青年發展與大學準備課程。

此外，曼哈頓也有多家組織獲得專項資助。亞美聯盟(Asian American Federation)獲50万元，用於小商戶支援計畫，提供多語言數位行銷與能力建構服務，協助小企業建立線上能見度，進一步強化亞裔小商戶的經營基礎。

布碌崙 華人 皇后區

