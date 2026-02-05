36選區州眾議會特選 曼達尼點名接班人莫雷諾高票勝出

我的頻道

先把話說清楚 川習通話後都提台灣 分析：北京正為川習會鋪陳

記者戴慈慧／紐約報導
皇后區第36選區3日舉行特別選舉，莫雷諾(Diana Moreno)以近74%得票率輕鬆當選州眾議員。圖為3日莫雷諾於Instagram發布的勝選貼文。(取自莫雷諾的Instagram官方帳號)
皇后區第36選區3日舉行州眾議會特別選舉，由莫雷諾(Diana Moreno)以近74%得票率輕鬆當選，接替現任紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)留下的州眾議員席位。她是曼達尼公開力挺、點名的接班人，並獲多方進步勢力與民主黨地方黨部聯手背書。

開票結果顯示，莫雷諾遙遙領先另外兩名候選人，同為社運人士的阿布杜勒哈米德(Rana Abdelhamid)得票約17%，喬拜達(Mary Jobaida)不足8%。

第36選區涵蓋阿斯托里亞(Astoria)、阿斯托里亞高地以及長島市(Long Island City)北部一帶，近年已被視為紐約左翼政治的重要據點。從市議會、州議會到國會，多名民選官員在當地都獲民主社會主義者(DSA)支持當選，此次選舉進一步鞏固該區作為民主社會主義勢力「大本營」的地位。

受大雪與低溫影響，投票率明顯偏低。不少願意冒雪投票的選民受訪時表示，是為了「讓曼達尼倡導的政策延續下去」，希望原有的住房、勞工與移民議程在州層級不致中斷。

莫雷諾出生於厄瓜多首都基多(Quito)，約11歲時因家鄉經濟衰退，隨家人移民美國，如今定居皇后區，現年38歲，是一名年輕母親。她長年在佛州與紐約投入移民與勞工權益倡議，曾於多個非營利機構工作，協助新移民爭取工資、勞動保障與合法身分。

在競選期間，莫雷諾明確將自己定位為曼達尼的政治接班人，主打「延續同一條路」。她承諾在州議會持續推動住房正義、工人權益、移民保護及公共安全改革等議題。

曼達尼當晚也特地從市府返回舊選區，親自上台祝賀。依程序，莫雷諾將於近期宣誓就職，完成曼達尼剩餘任期。不過，她也將在今年6月的民主黨初選中再度披掛上陣，為守住這席州眾議員位置，預料還需面對來自黨內或其他進步派可能出現的挑戰。

