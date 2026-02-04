紐約象棋總會 8日北美杯選拔賽

紐約象棋總會2月1日舉辦象棋交流競賽活動，邀請回到紐約的世界象棋聯合會副主席鄭勤霖（前排右五）與棋友舉行車輪大戰。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

紐約象棋總會2月1日舉辦象棋交流競賽活動，邀請回到紐約的世界象棋聯合會副主席鄭勤霖與棋友展開車輪大戰。紐約象棋總會並預告將於本月8日(周日)舉辦第十屆北美杯象棋錦標賽選拔賽，獲得第一名與第二名的棋友，將代表紐約地區參加北美杯象棋錦標賽。

紐約象棋總會2月1日舉辦象棋交流競賽活動，邀請回到紐約的世界象棋聯合會副主席鄭勤霖與棋友舉行車輪大戰。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

鄭勤霖為世界象棋聯合會副主席、紐約象棋總會名譽主席，也是知名的象棋活動家及資深棋界高手。此次車輪戰，鄭勤霖與各路棋手進行「一對六、讓對手至少兩先」的高水平對弈交流賽，活動現場吸引不少棋友觀摩與交流。

紐約象棋總會會長李明東表示，鄭勤霖在美中象棋界享有威望，多年來積極推動象棋事業的發展與交流，不僅捐資助學，也親自參與各類棋藝活動，為棋界的慈善家與活動家，是棋友學習的榜樣。

李明東說，紐約象棋總會將於8日舉辦第十屆北美杯象棋錦標賽選拔賽，本次選拔賽僅限棋會會員報名，將從中選出優勝者代表紐約地區參賽。今年的北美杯將在洛杉磯 舉行，選拔賽的第一名與第二名棋友將獲得參賽資格。欲報名者，可聯絡名譽會長馬玉麟(917)885-6338，或常務副會長兼秘書長劉運畴(917)-498-0479，或常務副會長紀嘉慶(718)614-4124，報名截止日期為7日(周六)。

紐約象棋總會會員年齡層涵蓋廣泛，青少年會員在家庭支持下積極參與棋會活動，青壯年會員在學業、職場或體育競技之間保持平衡，同時投入象棋訓練。棋會重視中華文化傳承，積極開展文化與教育活動，並注重會員身心健康，透過象棋交流與比賽促進智力發展與心理素質提升，形成老中青結合、和諧互助的社區氛圍。