我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔數學家丘成桐扯上艾普斯坦？哈佛校刊：曾協調建清華波士頓分校

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

州府發布省錢指南 75條精打細算教學

記者劉梓祁╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在州長霍楚(左)推動降低生活成本、提升可負擔性的政策構想下，紐約州務院轄下的消費者保護處公布「省錢指南」，彙整超過75項建議。(記者劉梓祁╱攝影)
在州長霍楚(左)推動降低生活成本、提升可負擔性的政策構想下，紐約州務院轄下的消費者保護處公布「省錢指南」，彙整超過75項建議。(記者劉梓祁╱攝影)

州長霍楚(Kathy Hochul)推動降低生活成本、提升可負擔性，紐約州務院轄下的消費者保護處(Division of Consumer Protection)近日公布「省錢指南」(Money Savings Guide)，彙整超過75項建議，協助市民精打細算、減輕經濟壓力。

州府引述富國銀行(Wells Fargo)一項理財研究，指90%的受訪者曾因日常消費價格高於預期而感到「價格震驚」，76%表示正在尋找削減開支的方法，另有86%的受訪者希望在消費時能更加審慎與有計畫。

該指南內容涵蓋食品採購、水電能源、交通、醫療、訂閱服務、購物及娛樂等面向，並強調每個家庭的財務狀況不同，即便是小幅度的消費調整，也可能帶來長期而明顯的節省效果。

在訂閱與會員服務，建議民眾定期檢視訂閱項目，取消使用頻率低的服務，並主動聯繫業者詢問是否有折扣、家庭方案或年繳優惠；此外，也應留意自動續約條款，掌握取消期限。

對於食品支出，指南建議民眾透過批量購買常用商品、事先規畫三餐以及依據超市促銷資訊安排菜單，以減少食物浪費與外食成本。同時，善用會員獎勵計畫、電子優惠券及製造商折扣，也有助於進一步降低購物開支。

購物消費中，當局提醒民眾養成比價習慣，於購買前多方比較商品與商家，並詳閱產品資訊與退換貨政策，以免產生不必要的糾紛或損失；計畫購物時，也可將促銷活動與優惠券搭配使用，放大節省效果。

在居家能源使用方面，指南則指出，調低恆溫器設定溫度每一度，約可減少3%的能耗；安裝可程式恆溫器，則可依作息自動調整溫度，估計每月可節省10%至20%的冷暖氣費用。此外，加強房屋保溫、定期檢修供暖系統及更換濾網，亦有助於提升能源效率。

指南還提醒，關閉電腦時應同時關閉螢幕，並使用通過認證的延長電源，以避免待機耗電；許多影音設備即使關機仍會持續耗電，集中管理電源可有效降低「幽靈用電」。此外，透過筆電或平板串流影音內容，通常比使用遊戲主機更為省電。

完整的省錢建議已收錄於「省錢指南」中，民眾可至https://dos.ny.gov/money-savings-guide查詢。

紐約州 霍楚

上一則

均衡飲食投資健康 營養師教你搭配

下一則

州主計長報告：開放街道振商機 曼哈頓布碌崙受益大
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

伊州房屋保費飆漲 州長盯上State Farm

伊州房屋保費飆漲 州長盯上State Farm
低成本夢想屋 伊州小鎮平均房價9萬入手

低成本夢想屋 伊州小鎮平均房價9萬入手
新州27鎮挑戰平價屋法令 聯邦法官駁回訴訟

新州27鎮挑戰平價屋法令 聯邦法官駁回訴訟
德州暫停州府及公立大學申請H-1B 佛州討論跟進

德州暫停州府及公立大學申請H-1B 佛州討論跟進

熱門新聞

紐約中華公所主席朱超然逝世，享年73歲。(記者劉梓祁／攝影)

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

2026-01-29 17:27
冬季風暴為紐約市帶來多達一呎的積雪還未掃清，本周末氣溫再降，體感溫度或低於華氏零度。(記者曹馨元／攝影)

周末再降溫 炸彈氣旋或挾降雪體感破0℉

2026-01-30 12:23
康乃爾大學獲得該校1962屆校友達菲爾德(David A. Duffield)累計超過 5億2000萬元的捐贈，該校工程學院也將更名為Cornell David A. Duffield工程學院。圖為該校校園。(記者唐典偉／攝影)

康乃爾大學獲史上最大筆捐贈 工程學院更名David A. Duffield工程學院

2026-01-25 10:29
居民反映，法拉盛諸多路口斑馬線與公車站附近仍堆積雪牆，行人被迫繞行或踏入泥水中過馬路。(記者戴慈慧／攝影)

曼達尼市府清雪不力 紐約民眾出行步步險

2026-01-31 07:18
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

2026-01-25 15:31
紐約市長曼達尼(右)與其母、電影導演米拉・奈兒。(路透資料照)

艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字

2026-01-31 14:31

超人氣

更多 >
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席
何時該換手機？專業建議先看2大關鍵指標

何時該換手機？專業建議先看2大關鍵指標