州府發布省錢指南 75條精打細算教學

在州長霍楚(左)推動降低生活成本、提升可負擔性的政策構想下，紐約州務院轄下的消費者保護處公布「省錢指南」，彙整超過75項建議。(記者劉梓祁╱攝影)

州長霍楚 (Kathy Hochul)推動降低生活成本、提升可負擔性，紐約州 務院轄下的消費者保護處(Division of Consumer Protection)近日公布「省錢指南」(Money Savings Guide)，彙整超過75項建議，協助市民精打細算、減輕經濟壓力。

州府引述富國銀行(Wells Fargo)一項理財研究，指90%的受訪者曾因日常消費價格高於預期而感到「價格震驚」，76%表示正在尋找削減開支的方法，另有86%的受訪者希望在消費時能更加審慎與有計畫。

該指南內容涵蓋食品採購、水電能源、交通、醫療、訂閱服務、購物及娛樂等面向，並強調每個家庭的財務狀況不同，即便是小幅度的消費調整，也可能帶來長期而明顯的節省效果。

在訂閱與會員服務，建議民眾定期檢視訂閱項目，取消使用頻率低的服務，並主動聯繫業者詢問是否有折扣、家庭方案或年繳優惠；此外，也應留意自動續約條款，掌握取消期限。

對於食品支出，指南建議民眾透過批量購買常用商品、事先規畫三餐以及依據超市促銷資訊安排菜單，以減少食物浪費與外食成本。同時，善用會員獎勵計畫、電子優惠券及製造商折扣，也有助於進一步降低購物開支。

購物消費中，當局提醒民眾養成比價習慣，於購買前多方比較商品與商家，並詳閱產品資訊與退換貨政策，以免產生不必要的糾紛或損失；計畫購物時，也可將促銷活動與優惠券搭配使用，放大節省效果。

在居家能源使用方面，指南則指出，調低恆溫器設定溫度每一度，約可減少3%的能耗；安裝可程式恆溫器，則可依作息自動調整溫度，估計每月可節省10%至20%的冷暖氣費用。此外，加強房屋保溫、定期檢修供暖系統及更換濾網，亦有助於提升能源效率。

指南還提醒，關閉電腦時應同時關閉螢幕，並使用通過認證的延長電源，以避免待機耗電；許多影音設備即使關機仍會持續耗電，集中管理電源可有效降低「幽靈用電」。此外，透過筆電或平板串流影音內容，通常比使用遊戲主機更為省電。

完整的省錢建議已收錄於「省錢指南」中，民眾可至https://dos.ny.gov/money-savings-guide查詢。