校園AI使用指引出台慢 家長憂隱私外洩

記者曹馨元╱紐約報導
紐約市教育局表示，將於本月公布有關人工智慧(AI)在公立學校使用的新指引。(市教育局提供)

紐約市教育局(DOE)表示，將於本月公布有關人工智慧(AI)在公立學校使用的新指引；但不少家長批評，市府在制定明確AI政策方面動作遲緩，導致校園內抄襲問題增加，同時也加劇學生隱私外洩的風險。

有家長反應，孩子所就讀的幼兒園識字課程中使用語音錄製技術，而因擔心科技公司不當使用可作生物識別的聲音資料，便讓孩子退出相關活動。家長認為，市府應針對校園AI使用訂定明確規範，主動告知家長，並提供退出的選項。

目前，也有家長連署請願，要求學校課堂全面暫停使用AI兩年。請願書中指出，紐約這一全美規模最大的公校系統，應善用其採購能力與道德權威來保護孩子，「而不是讓他們成為一場監控實驗的對象，這種實驗將削弱學習進程，並留給孩子一個岌岌可危的未來」。

家長同時批評市教育局在AI議題上的應對遲緩、前後不一。教育局在ChatGPT推出後不久便禁止校內使用，隨後又解除禁令；同時，教師工會則與大型科技公司合作，承諾提供「負責任使用AI」的培訓。

近幾個月來，負責監督紐約市公立學校的教育政策小組(PEP)已因AI疑慮否決了多項合約。政策小組成員表示，科技公司正積極向紐約市公校推銷其產品，在但市府尚未制定AI政策前，他反對為相關科技合約開綠燈。

該政策小組日前以些微差距通過一項合約，允許一家名為Kiddom的公司提供部分線上軟體與教材。該合約先前曾遭否決，直到公司與市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)承諾該軟體不包含AI功能後，才獲得通過。

在此前的採訪中，薩謬思對AI使用表達了審慎樂觀的態度。「我認為我們首先要做的，是努力消除圍繞AI討論中的恐懼感，」他說。他表示，教育局將公布相關防護措施，同時也希望能以正面方式運用AI，「如果運用得當，將有助於加速學生的學習」。

