我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普玩笑點名加拿大、格陵蘭成第51、52州 還有1國「可當53州」

世界最年輕總統？澳洲男14歲建國領薪水 領土比梵蒂岡還大

流感仍在社區流行 州府籲民眾接種疫苗

記者戴慈慧／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
本季流感在全紐約市累計確診病例已接近14萬3000例，其中約52%為18歲以下兒童。(美聯社)
本季流感在全紐約市累計確診病例已接近14萬3000例，其中約52%為18歲以下兒童。(美聯社)

根據紐約市與紐約州衛生部門公布的本季呼吸道病毒最新數據顯示，部分病毒病例雖逐漸下降，但流感仍在社區中流行。衛生官員繼續呼籲民眾不要鬆懈，持續接種疫苗

根據紐約市衛生局最新公布的數據，本季流感在全市累計確診病例已接近14萬3000例，其中約52%為18歲以下兒童。盡管近幾周實驗室通報的新增流感病例數逐步下降，當周仍有超過2200例，顯示病毒仍在社區中流行。與流感相關的急診與住院比例也呈下降趨勢，但衛生部門指出，流感季通常可能持續到5月初，民眾不宜掉以輕心。

除流感外，呼吸道融合病毒(RSV)病例仍維持在相對高點，特別影響五歲以下幼兒；COVID-19病例則處於較低水準，當周約954例，較前一周略為下降。衛生官員指出，三種呼吸道病毒同時在社區中流行，對嬰幼兒、長者及慢性病患者仍構成顯著風險。

市衛生局副首席醫療官艾薩倫恩(Toni Eyssallenne)表示，雖然整體趨勢正在改善，但疫情尚未結束，民眾仍應持續接種疫苗、勤洗手，生病時留在家中，並在必要時配戴口罩，以降低傳播風險。

衛生部門也表態支持美國兒科醫學會(AAP)公布的2026年兒童與青少年疫苗接種時程，強調疫苗仍是預防重症與住院的關鍵。該時程涵蓋18種可預防疾病，包括流感、RSV、肝炎、輪狀病毒與腦膜炎球菌感染等，延續多年來以科學證據為基礎的疫苗建議。衛生局指出，2026年的時程與2025年並無重大調整，但與近期聯邦疾病管制機構公布的建議略有不同。

衛生官員表示，在疫苗資訊混亂、家長疑慮增加的背景下，明確一致的專業指引對家庭尤為重要。州衛生局也強調，支持AAP時程不會影響現行學校入學疫苗要求，相關疫苗仍由保險公司或兒童疫苗計畫全額涵蓋。

州、市衛生部門已聯合致函醫療院所與相關團體，呼籲醫師持續向家長說明疫苗的重要性，並確保兒童按時接種。當局重申，所有年齡在六個月以上者仍應接種本季流感與COVID-19疫苗；75歲以上長者，以及50至74歲且有慢性病者，可與醫師討論是否接種RSV疫苗。孕婦也可在懷孕期間接種RSV疫苗，或為新生兒安排相關預防治療。

疫苗 流感 紐約市

上一則

紐約台美社區領袖方秀蓉辭世 各界緬懷

下一則

ICE突襲 現身新澤西州兩城市執法
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

流感高峰還沒到…美已52童染流感亡 9成沒打疫苗

流感高峰還沒到…美已52童染流感亡 9成沒打疫苗
對抗CDC 兒科學會：兒童應施打18種疫苗

對抗CDC 兒科學會：兒童應施打18種疫苗
紐約市流感病例續增 本季逾14萬人染疫

紐約市流感病例續增 本季逾14萬人染疫
舊金山流感升溫 本季已2死

舊金山流感升溫 本季已2死

熱門新聞

紐約中華公所主席朱超然逝世，享年73歲。(記者劉梓祁／攝影)

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

2026-01-29 17:27
冬季風暴為紐約市帶來多達一呎的積雪還未掃清，本周末氣溫再降，體感溫度或低於華氏零度。(記者曹馨元／攝影)

周末再降溫 炸彈氣旋或挾降雪體感破0℉

2026-01-30 12:23
康乃爾大學獲得該校1962屆校友達菲爾德(David A. Duffield)累計超過 5億2000萬元的捐贈，該校工程學院也將更名為Cornell David A. Duffield工程學院。圖為該校校園。(記者唐典偉／攝影)

康乃爾大學獲史上最大筆捐贈 工程學院更名David A. Duffield工程學院

2026-01-25 10:29
居民反映，法拉盛諸多路口斑馬線與公車站附近仍堆積雪牆，行人被迫繞行或踏入泥水中過馬路。(記者戴慈慧／攝影)

曼達尼市府清雪不力 紐約民眾出行步步險

2026-01-31 07:18
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

2026-01-25 15:31
在皇后區法蘭西斯路易斯高中就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)，其遺體在法拉盛凱辛娜公園附近被發現；圖為此前的尋人啟事。(讀者提供)

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

2026-02-01 20:55

超人氣

更多 >
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席
中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬