流感仍在社區流行 州府籲民眾接種疫苗

本季流感在全紐約市累計確診病例已接近14萬3000例，其中約52%為18歲以下兒童。(美聯社)

根據紐約市 與紐約州衛生部門公布的本季呼吸道病毒最新數據顯示，部分病毒病例雖逐漸下降，但流感 仍在社區中流行。衛生官員繼續呼籲民眾不要鬆懈，持續接種疫苗 。

根據紐約市衛生局最新公布的數據，本季流感在全市累計確診病例已接近14萬3000例，其中約52%為18歲以下兒童。盡管近幾周實驗室通報的新增流感病例數逐步下降，當周仍有超過2200例，顯示病毒仍在社區中流行。與流感相關的急診與住院比例也呈下降趨勢，但衛生部門指出，流感季通常可能持續到5月初，民眾不宜掉以輕心。

除流感外，呼吸道融合病毒(RSV)病例仍維持在相對高點，特別影響五歲以下幼兒；COVID-19病例則處於較低水準，當周約954例，較前一周略為下降。衛生官員指出，三種呼吸道病毒同時在社區中流行，對嬰幼兒、長者及慢性病患者仍構成顯著風險。

市衛生局副首席醫療官艾薩倫恩(Toni Eyssallenne)表示，雖然整體趨勢正在改善，但疫情尚未結束，民眾仍應持續接種疫苗、勤洗手，生病時留在家中，並在必要時配戴口罩，以降低傳播風險。

衛生部門也表態支持美國兒科醫學會(AAP)公布的2026年兒童與青少年疫苗接種時程，強調疫苗仍是預防重症與住院的關鍵。該時程涵蓋18種可預防疾病，包括流感、RSV、肝炎、輪狀病毒與腦膜炎球菌感染等，延續多年來以科學證據為基礎的疫苗建議。衛生局指出，2026年的時程與2025年並無重大調整，但與近期聯邦疾病管制機構公布的建議略有不同。

衛生官員表示，在疫苗資訊混亂、家長疑慮增加的背景下，明確一致的專業指引對家庭尤為重要。州衛生局也強調，支持AAP時程不會影響現行學校入學疫苗要求，相關疫苗仍由保險公司或兒童疫苗計畫全額涵蓋。

州、市衛生部門已聯合致函醫療院所與相關團體，呼籲醫師持續向家長說明疫苗的重要性，並確保兒童按時接種。當局重申，所有年齡在六個月以上者仍應接種本季流感與COVID-19疫苗；75歲以上長者，以及50至74歲且有慢性病者，可與醫師討論是否接種RSV疫苗。孕婦也可在懷孕期間接種RSV疫苗，或為新生兒安排相關預防治療。