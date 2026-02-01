布碌崙消防安全講座 籲日常做好逃生計畫

紐約州參議員陳學理(Steve Chan)與州眾議員鄭永佳(Lester Chang)聯合於社區舉辦消防安全講座，負責講解的消防員亦強調提前預防的重要性。(記者馬璿╱攝影)

紐約州 參議員陳學理(Steve Chan)、州眾議員 鄭永佳(Lester Chang)30日聯合市消防局(FDNY)舉辦消防安全講座，分享數個能在火災發生前、中、後能有效提高安全性的方法。負責英文簡報的消防員趙榮光提醒，一棟房屋內最少要有兩個可以逃生的出口，且建議民眾提前做好逃生計畫，才能在火災不幸發生時減少傷亡。

在簡報中，趙榮光與英兆桐指出，只有發生任何可能威脅生命的緊急狀況「務必撥打911」，並告知接線員自己的位置、冷靜回答問題並且遵從指示，將大幅提高相關人員前來救生的效率。此外，他們也提醒民眾不僅英應定時更換家中火警警報器的電池，亦可在家備用並定期維護滅火器，並牢記口訣「PASS」，分別代表拉開拉環、對準火苗中心、壓下把手，並橫移滅火。

此外，消防員們也提醒，提前預防是降低火警危險性最重要的步驟之一，建議可畫出家中平面圖並熟記可逃生的出入口，且應事先演練才能在緊急情況發生時快速應對。趙榮光特別提醒，民眾應至少規畫兩處以上的逃生出口，在離開火災現場時也謹記將門關上，避免火勢蔓延。

提及可能造成火災的成因，消防員指出，因煮飯引發的火災最為最常見，切勿將料理中的食物放置在爐台上，也不應以潑水滅火，以免造成噴濺與火勢擴大。另外，充電所造成的火災也是常見起火原因，民眾應避免使用毀損的充電座，或是將電流量大的電器插至延長線上，懸掛充電線也可能造成危險。

此外，趙榮光也提及，由於近日天候寒冷導致消防栓結凍影響救災，民眾可在鏟雪時連帶清除消防栓周邊積雪，有機會提高並改善救災的效率。

陳學理也表示，由於日前在布碌崙 13大道發生火災，他已提出「要求屋主應在家中預備滅火器」的法案，並建議屋主切勿安裝固定的鐵欄杆在窗戶上防盜，可改使用可向外推的移動式欄杆，以免影響火災逃生與消防救援工作。