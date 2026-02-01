假車禍詐保險 紐約法官揭露行騙產業鏈

紐約州高速公路車流密集。法院近日揭露有組織的「假車禍」汽車保險詐騙集團，法官指出，這類詐騙行為最終推高保費成本，讓 每天通勤的守法駕駛人承擔代價。(路透)

紐約州法院近日的一項判決，揭露一個長期活躍於紐約地區的「假車禍」汽車保險詐騙集團 。法官在裁定中直指，這類有組織的保險詐騙並非沒有受害者，最終承擔代價的不是保險公司，而是每一位守法繳保費 的駕駛人。

這起案件裁定之際，正值州長霍楚(Kathy Hochul)推動汽車保險改革，引發立法層面激辯。多個研究機構也指出，假車禍、虛假醫療帳單與濫用訴訟，已成為紐約汽車保費長期居高不下的重要原因。

在「Integon v. Salazar-Ochoa」一案中，蘇福克郡州高等法院法官李西奧(Maureen T. Liccione)一口氣駁回八起汽車事故索賠，裁定保險公司無須支付任何理賠。法院認定，這些事故並非意外，而是出自一個精心策畫、分工明確的詐騙計畫，目的就是從紐約的「無過失」汽車保險制度中榨取金錢。

李西奧在判決中寫道，保險詐騙「不是沒有受害者的犯罪」。她指出，保費上漲正是為了填補詐騙造成的成本漏洞，結果就是所有投保人都被迫承擔更高的保費。

法院文件勾勒出一條幾乎「教科書級」的詐騙產業鏈。涉案車輛多為高里程二手車，事故發生地點與模式高度重複，每起事故車上都坐滿三人，且幾乎都在保單剛生效、尚未真正繳納保費後不久發生。肇事方式也刻意選擇商用箱型車或大型車輛，藉此拉高潛在理賠金額。

事故發生後，傷者被迅速引導至特定診所治療，並由同一名律師代理。法院指出，相關訴訟牽涉超過100家醫療服務提供者，開立的醫療與檢查帳單金額動輒數萬元，顯示並非單一事件，而是長期運作的系統性詐騙。

前紐約市計程車與禮車管理局局長道斯(Matthew W. Daus)表示，這起案件讓外界清楚看到，詐騙集團如何利用現行無過失保險制度，把成本層層轉嫁給一般駕車人。他指出，假車禍與虛假醫療索賠不只傷害保險公司，更直接推高每個紐約家庭的開車成本。

他指出，單一詐騙集團就能策畫多起事故，動員上百家醫療單位，已足以說明制度出現嚴重失靈。如果不從制度面加以整頓，汽車保費只會持續上漲，最終由守法的紐約駕駛人埋單。