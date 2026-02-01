我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

黃仁勳座車升級「周杰倫同款」邁巴赫 維安費超越蘋果庫克

假車禍詐保險 紐約法官揭露行騙產業鏈

記者戴慈慧╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約州高速公路車流密集。法院近日揭露有組織的「假車禍」汽車保險詐騙集團，法官指出，這類詐騙行為最終推高保費成本，讓 每天通勤的守法駕駛人承擔代價。(路透)
紐約州高速公路車流密集。法院近日揭露有組織的「假車禍」汽車保險詐騙集團，法官指出，這類詐騙行為最終推高保費成本，讓 每天通勤的守法駕駛人承擔代價。(路透)

紐約州法院近日的一項判決，揭露一個長期活躍於紐約地區的「假車禍」汽車保險詐騙集團。法官在裁定中直指，這類有組織的保險詐騙並非沒有受害者，最終承擔代價的不是保險公司，而是每一位守法繳保費的駕駛人。

這起案件裁定之際，正值州長霍楚(Kathy Hochul)推動汽車保險改革，引發立法層面激辯。多個研究機構也指出，假車禍、虛假醫療帳單與濫用訴訟，已成為紐約汽車保費長期居高不下的重要原因。

在「Integon v. Salazar-Ochoa」一案中，蘇福克郡州高等法院法官李西奧(Maureen T. Liccione)一口氣駁回八起汽車事故索賠，裁定保險公司無須支付任何理賠。法院認定，這些事故並非意外，而是出自一個精心策畫、分工明確的詐騙計畫，目的就是從紐約的「無過失」汽車保險制度中榨取金錢。

李西奧在判決中寫道，保險詐騙「不是沒有受害者的犯罪」。她指出，保費上漲正是為了填補詐騙造成的成本漏洞，結果就是所有投保人都被迫承擔更高的保費。

法院文件勾勒出一條幾乎「教科書級」的詐騙產業鏈。涉案車輛多為高里程二手車，事故發生地點與模式高度重複，每起事故車上都坐滿三人，且幾乎都在保單剛生效、尚未真正繳納保費後不久發生。肇事方式也刻意選擇商用箱型車或大型車輛，藉此拉高潛在理賠金額。

事故發生後，傷者被迅速引導至特定診所治療，並由同一名律師代理。法院指出，相關訴訟牽涉超過100家醫療服務提供者，開立的醫療與檢查帳單金額動輒數萬元，顯示並非單一事件，而是長期運作的系統性詐騙。

前紐約市計程車與禮車管理局局長道斯(Matthew W. Daus)表示，這起案件讓外界清楚看到，詐騙集團如何利用現行無過失保險制度，把成本層層轉嫁給一般駕車人。他指出，假車禍與虛假醫療索賠不只傷害保險公司，更直接推高每個紐約家庭的開車成本。

他指出，單一詐騙集團就能策畫多起事故，動員上百家醫療單位，已足以說明制度出現嚴重失靈。如果不從制度面加以整頓，汽車保費只會持續上漲，最終由守法的紐約駕駛人埋單。

詐騙集團 保險 保費

上一則

民代促撤銷簽證暫停令 影響逾13萬亞裔

下一則

曼達尼推擴大住房補助需更多時間 預算缺口成變數
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

「20年返本」？ 江蘇男8年繳逾40萬元保費才知被騙

「20年返本」？ 江蘇男8年繳逾40萬元保費才知被騙
紐約東北同鄉會春宴暨理事就職 900嘉賓齊聚一堂

紐約東北同鄉會春宴暨理事就職 900嘉賓齊聚一堂
把紅包變燈籠 世華工商婦女企管協會2月7日手作迎春

把紅包變燈籠 世華工商婦女企管協會2月7日手作迎春
醫保大漲？仍有38萬加州人每月保費10元或更低

醫保大漲？仍有38萬加州人每月保費10元或更低

熱門新聞

紐約中華公所主席朱超然逝世，享年73歲。(記者劉梓祁／攝影)

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

2026-01-29 17:27
康乃爾大學獲得該校1962屆校友達菲爾德(David A. Duffield)累計超過 5億2000萬元的捐贈，該校工程學院也將更名為Cornell David A. Duffield工程學院。圖為該校校園。(記者唐典偉／攝影)

康乃爾大學獲史上最大筆捐贈 工程學院更名David A. Duffield工程學院

2026-01-25 10:29
冬季風暴為紐約市帶來多達一呎的積雪還未掃清，本周末氣溫再降，體感溫度或低於華氏零度。(記者曹馨元／攝影)

周末再降溫 炸彈氣旋或挾降雪體感破0℉

2026-01-30 12:23
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

2026-01-25 15:31
居民反映，法拉盛諸多路口斑馬線與公車站附近仍堆積雪牆，行人被迫繞行或踏入泥水中過馬路。(記者戴慈慧／攝影)

曼達尼市府清雪不力 紐約民眾出行步步險

2026-01-31 07:18
紐約市長曼達尼(右)與其母、電影導演米拉・奈兒。(路透資料照)

艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字

2026-01-31 14:31

超人氣

更多 >
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」
小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播
申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克