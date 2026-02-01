曼達尼推擴大住房補助需更多時間 預算缺口成變數

市長曼達尼將責任指向前任市府，稱前市長亞當斯(Eric Adams)政府在預算、住房與補助計畫上均出現管理問題。(取自市長辦公室)

紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)在競選期間曾表示計畫擴大紐約的住房補助券項目，但這一承諾現在看來卻並非易事。曼達尼表示，由於市府面臨嚴重預算缺口，該計畫需要更多時間推動。

市府「打擊無家可歸與防逼遷補助計畫」(City Fighting Homelessness and Eviction Prevention Supplement，簡稱CityFHEPS)目前服務約6萬個家庭，是全美規模最大的地方自籌住房補助計畫之一。圍繞CityFHEPS的法律爭議始於亞當斯 任內。當時市府拒絕執行2023年市議會的擴大法，理由是可能帶來數十億元新增支出。

曼達尼在記者會上表示，市府在推進前需要更多時間。他將責任指向前任市府，稱前市長亞當斯(Eric Adams)政府在預算、住房與補助計畫上均出現管理問題。他說：「展望未來，我們希望在確保紐約市民中長期住房取得的同時，也能制定一份可持續且平衡的預算。」亞當斯隨後在X平台反駁，稱自己留下超過80億元儲備，並表示所有任內通過的預算均獲市議會批准。

遊民 倡議團體對曼達尼的說法持審慎態度，警告延宕可能帶來嚴重後果。全市最大庇護與支持性住房機構Win NYC的總裁兼執行長奎因(Christine Quinn)表示，CityFHEPS是處理家庭遊民問題的核心工具，也是防止家庭進入遊民所、協助離開遊民所的最有效手段。她指出，延遲撤回訴訟將對家庭造成沉重打擊，並推高市府成本。

市府官員已將該補助計畫列為來年財政挑戰之一。市主計長李文(Mark Levine)日前點名租金補助是亞當斯任內長期低估預算的領域之一，相關決策加劇了曼達尼接手的缺口。隨著市府向遊民者發放的補助券數量創新高，CityFHEPS成本近年急遽上升。州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)發布的審計指出，2025財年該計畫預計支出12億元，遠高於2019年的1億7600萬元。審計認為成本膨脹部分源於行政監管不足，包括家庭被安置在存在嚴重違規的住宅、房東對不宜居單位持續收租，以及近半數個案缺少必要的資格文件。