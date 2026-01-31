把紅包變燈籠 世華工商婦女企管協會2月7日手作迎春

紐約僑教中心將於2月7日(周六)迎來一場充滿年味的新春活動。世界華人工商婦女企管協會大紐約分會宣布，將在當天舉辦「慶賀新春紅包燈籠活動」。(記者高雲兒／攝影)

紐約僑教中心將於2月7日(周六)迎來一場充滿年味的新春活動。世界華人 工商婦女企管協會大紐約分會宣布，將在當天舉辦「慶賀新春紅包燈籠活動」，邀請會員與社區民眾一同體驗傳統手工藝與民俗表演，感受農曆新年的節慶氛圍。

提前完成報名的民眾，將可獲得主辦方準備的小禮物，民眾可透過線上表單報名，網址為tinyurl.com/2p9nxvua。 (主辦方提供)

本次活動主辦單位為世界華人工商婦女企管協會大紐約分會，由會長翁雅琳領銜；協辦單位包括北美屏東鄉親會，會長王聖喻；大紐約客家會，會長鍾艾霖及國立師範大學美東校友會，會長紀慶華。

主辦單位表示，隨著農曆春節 即將到來，希望透過紅包燈籠製作等傳統手工藝活動，讓民眾親手製作節慶裝飾，為家中增添新年氣息。雖然海外春節氛圍不如華人社會原鄉濃厚，但也期望藉由活動促進會員與社區居民之間的互動，延續中華文化在海外的傳承。

活動現場將設有紅包燈籠教學、水墨書法、新春裝飾等多項手作體驗。紅包在農曆新年中象徵祝福與好運，不僅用於包裝壓歲錢，也能巧妙變化為實用又喜氣的燈籠。完成作品後，民眾可將親手製作的燈籠帶回家留念。現場亦邀請書法老師揮毫書寫春聯和畫馬，贈送給參與民眾，期望透過燈籠與春聯，為社區增添濃厚的新年氣氛。另外，民眾還可近距離欣賞布袋戲表演。

活動期間還將舉辦馬年趣味問答，並準備小禮物與民眾同樂。主辦單位補充，提前完成報名的民眾，將可獲得主辦方準備的小禮物，民眾可透過線上表單報名，網址為tinyurl.com/2p9nxvua。 活動將於2月7日下午2時至5時在紐約華僑文教中心舉行，地址為法拉盛 41路133-32號。