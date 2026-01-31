霍楚籲立法禁地方警力充當移民執法人員

州長霍楚30日表示，將推動州議會立法，禁止地方執法機構依聯邦協議充當移民執法人員。(取自州長辦公室)

在各地對聯邦移民 執法行動引發的強烈不滿持續升溫之際，州長霍楚 (Kathy Hochul)30日表示，將推動議會立法，禁止地方執法機構依聯邦協議充當移民執法人員。此項宣布勢將與部分共和黨籍郡長發生衝突，後者認為出於社區安全考慮，有必要與聯邦合作，掌握被逮捕人員的背景資訊。

霍楚在記者會上指出，將尋求終止參與俗稱287(g)的聯邦計畫。該計畫源自1996年聯邦移民法的一項條款，允許地方警方執行部分移民執法職責。霍楚此前已公開要求國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)辭職，該部門負責監督移民與海關執法局(ICE)。

霍楚表示，當前局勢呼籲採取行動，地方執法部門有自身優先事項，不應與ICE合作承擔移民執法角色。她同時說明，提案將禁止287(g)協議，但仍保留地方警力在逮捕刑事犯罪嫌疑人及大型活動維安等方面協助聯邦機構的空間。

在移民議題上，霍楚長期維持審慎立場，她去年向國會委員會表示，紐約州 在特定情況下會配合ICE遞解刑事犯罪者。她於2021年就任後，重新發布行政命令，禁止多數州府員工詢問個人移民身分，包括州警。

此項宣布也勢將與目前簽署287(g)協議的共和黨籍郡長發生衝突，其中包括長島納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)，他同時也是共和黨州長候選人。布萊克曼批評該提案危及社區安全，並表示若當選州長將否決相關立法。

2018年，紐約州倫瑟勒郡(Rensselaer County)成為紐約州首個簽署287(g)協議的地方。據紐約公民自由聯盟統計，在川普再次當選總統後，紐約州內參與該計畫的執法機構增至七個，包括納蘇郡警長辦公室與郡警局。倫瑟勒郡官員30日表示，計畫持續參與該項合作，認為掌握被逮捕人員的背景資訊有其必要性。