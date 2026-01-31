市府合約僅5%流向少數族裔與女性企業

我的頻道

記者范航瑜╱紐約報導
市主計長李文辦公室30日公布了2025財年少數族裔及女性企業採購年度報告，顯示市府在合約分配不平等方面持續表現不佳。圖為市府過去舉辦的女性職涯活動。(取自市長辦公室)
市主計長李文(Mark Levine)辦公室30日公布了2025財年少數族裔及女性企業(M/WBE)採購年度報告，報告顯示，市府在合約分配不平等方面持續表現不佳，在當年發出的460億元合約與採購訂單中，僅24億元流向少數族裔及女性企業企業，比例只有5%。

李文表示，紐約市最大的資產在於多元性，「但當少數族裔與女性企業被排除在採購體系之外，經濟不平等也會被鞏固，創新會受限，整體經濟成長也受到拖累」。李文說，市府必須建立更靈活和透明且更公平的採購制度，讓所有市民與服務社區的少數族裔企業都能受益。

報告顯示，市府整體合約分配嚴重失衡，在460億元的採購總額中，僅有5%為M/WBE企業所得，參與情況同樣停滯不前，全市1万1382家取得認證的M/WBE企業中，僅2478家在2025財年簽訂新的合約、分包或採購訂單，比例只有22%。

合約金額差距也同樣明顯，M/WBE平均合約金額僅為未認證企業的五分之一，在適用參與目標的合約中，未認證企業登記的平均合約金額超過360萬元，M/WBE平均僅約75萬4000元。合約流程延宕問題也長期存在，65%的M/WBE合約在合約生效日後才完成登記，其中35%延遲超過一個月，甚至在不平等之中仍存在差距，由少數族裔女性以及非洲裔與西語裔男性擁有的企業，取得的合約金額明顯偏低。

為縮小落差，李文建議市府各機構與M/WBE企業直接合作，處理採購流程中長期存在的痛點，協助其順利投標與履約，同時簡化M/WBE認證與申請程序，建立統一的採購資訊平台，並標準化商品分類，讓企業更容易與市府單位對接。此外，市府應公開各機構常態採購的商品與服務項目，並對照現有M/WBE可提供的項目，擴大可參與的企業基礎。

除了地方政府以外，聯邦政府更是全球最大的採購者之一，大量需求各類服務和產品。聯邦政府同樣設有「保留採購」機制，依法規定一定比例的合約須由小型企業承接，其中包含女性與少數族裔企業。

