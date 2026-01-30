ICE執法「失控」 皇后區民主黨部嚴批促究責

我的頻道

記者高雲兒／紐約報導
國會眾議員米克斯直言，川普政府、國土安全部部長與 ICE 的作為「完全失控」，已嚴重偏離法治原則。(記者高雲兒／攝影)
皇后區民主黨黨部(Queens Democratic Party)主席、國會眾議員米克斯(Gregory Meeks)，與國會眾議員孟昭文(Grace Meng)，於29日下午在皇后區公所舉行題為「保護我們的社區，免於ICE暴力」(Protect Our Communities From ICE Brutality)的記者會，譴責美國移民與海關執法局(ICE)近期在全美多地的粗暴執法行動，並要求立即停止在明尼蘇達州的掃蕩，同時對涉及民眾死亡與濫權指控展開全面、獨立調查。

米克斯表示，近期在明尼阿波利斯市發生的事件中，兩名美國民眾在聯邦執法人員行動中喪生，「幾乎等同於街頭處決」。他強調，這類行動不僅發生在明尼蘇達州，也正在紐約皇后區、納蘇郡乃至全國各地上演。

米克斯直言，川普政府、國土安全部部長與ICE的作為「完全失控」，已嚴重偏離法治原則。他強調，美國是一個「法治之國，而不是國王、寡頭或強人統治的國家」，「人民就有責任站出來，要求問責」。

米克斯指出，他已投票反對為國土安全部(Department of Homeland Security)撥款，並明確提出若要支持相關預算，必須納入具體改革條件，包括：不得拘留美國公民、執法人員不得蒙面、必須配戴隨身攝影機，以及進入住家或逮捕民眾前須持有法官簽署的司法令狀。

孟昭文表示，ICE的行動不僅造成明尼蘇達社區恐慌，在皇后區也已給居民日常生活帶來實質衝擊。她說，她的辦公室幾乎每天接獲民眾求助，包括沒有犯罪紀錄的美國公民遭拘留、家庭被迫分離，甚至有年幼孩童被帶走等案例。

孟昭文說，當本應維護公共安全的執法機構，反而讓守法的居民陷入恐懼，「這個體系顯然已經失靈」。她表示將持續推動立法，加強對ICE的監督與問責，並反對在缺乏改革與制衡前，再動用任何納稅人資金。

皇后區長理查茲(Donovan Richards Jr.)表示，聯邦幹員的粗暴執法行動導致有的家庭因ICE行動而不敢上班、不敢送孩子上學，甚至不敢就醫或外出採買。他表示，這些行動對社區造成的心理與經濟創傷，已在皇后區多個移民聚居社區明顯浮現。

皇后區民主黨黨部(Queens Democratic Party)主席、國會眾議員米克斯，與國會眾議員孟昭文，於29日下午在皇后區公所召開題為「保護我們的社區，免於ICE暴力」記者會。(記者高雲兒／攝影)

ICE 皇后區 孟昭文

紐約客談╱青少年接連失蹤 家長如何拿捏親子關係？

紐約生存守則/駕駛記分規則2月起收緊 超速1哩也扣分
