疑充電釀災…布碌崙班森賀公寓失火 多名華人受傷

目擊者指出曾看見住戶試圖跳下樓逃生，卻被窗戶上的鐵欄杆阻擋，導致消防人員只能爬上樓梯救援。(記者馬璿／攝影)

布碌崙 (布魯克林)華社班森賀近波羅園一帶一棟三層住宅28日發生火災，導致數名住戶受傷。據現場警員表示，起火地點位於二樓，火勢猛烈甚至衝破窗戶，消防人員花逾一小時才將火勢撲滅。但起火原因目前仍待相關單位調查，傷者已被送往醫院救治。

當日早晨，位於布碌崙13大道6201號的三層聯排住宅起火；據悉，火災中共有七名傷者，包含一名因心臟病 發而送醫的40歲的華裔男子，傷勢較為嚴重，另有一名消防人員受輕傷。

此外據了解，這棟三樓公寓的住戶均華人，三樓的五名住戶包含一名16歲的少年，二樓有則有四名，而一樓則住著兩對長者夫婦，公寓地下室則是居住包括兩名兒童的西語裔住戶。

當時住在二樓的其中一對租戶陳先生因上班而未在現場，僅有妻子在家，也已被送往附近的紐約大學朗格尼醫院救治。美國紅十字會人員亦隨即抵達現場，並將住戶引導至日落公園 的旅館暫時居住。

布碌崙(布魯克林)班森賀近波羅園一帶華社一棟三層住宅28日發生火災，導致數名住戶受傷。(記者馬璿／攝影) 布碌崙(布魯克林)班森賀近波羅園一帶華社一棟三層住宅28日發生火災，導致數名住戶受傷。(記者馬璿／攝影)

現場救援人員稱，起火點位於二樓的雜物間，疑似是因充電而起火。從大門往內也可窺見焦黑的地板，消防人員至午間仍不斷從二樓倒下燒得焦黑的物品，大建築物外壁仍留有燒黑的痕跡。

根據通報，由於目前天候嚴寒導致路面與消防栓結冰，一度影響救災工作，目擊者指出曾看見住戶試圖跳下樓逃生，卻被窗戶上的鐵欄杆阻擋，導致消防人員只能爬上樓梯救援。

事發後，數名當地民代及代表到達火災現場，州參議員陳學理(Steve Chan)幕僚劉雅明表示，該棟大樓目前已斷電，除火勢嚴重的二樓與三樓以外，一樓與地下室尚未被要求驅離，屋主也在等待市樓宇局(DOB)的勘驗結果，她表示將協助住戶後續的需求。

49選區區領袖謝曉瓊(Joyce Xie)、47選區區領袖賀立寧(Larry He)當天抵達現場協助陳男妻子送醫，謝曉瓊表示，自己將盡所能幫忙並協助克服語言障礙，讓受影響的人能獲得所需要的資源。賀立寧則指出，幸虧多數的住戶僅受輕傷，但社區內在天寒地凍時發生火災，仍讓他心情相當沈重。