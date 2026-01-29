我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財報懶人包：Meta、微軟、特斯拉、三星電子一次掌握

鮑爾為什麼遲不表態是否留任Fed理事？

疑充電釀災…布碌崙班森賀公寓失火 多名華人受傷

記者馬璿／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
目擊者指出曾看見住戶試圖跳下樓逃生，卻被窗戶上的鐵欄杆阻擋，導致消防人員只能爬上樓梯救援。(記者馬璿／攝影)
目擊者指出曾看見住戶試圖跳下樓逃生，卻被窗戶上的鐵欄杆阻擋，導致消防人員只能爬上樓梯救援。(記者馬璿／攝影)

布碌崙(布魯克林)華社班森賀近波羅園一帶一棟三層住宅28日發生火災，導致數名住戶受傷。據現場警員表示，起火地點位於二樓，火勢猛烈甚至衝破窗戶，消防人員花逾一小時才將火勢撲滅。但起火原因目前仍待相關單位調查，傷者已被送往醫院救治。

當日早晨，位於布碌崙13大道6201號的三層聯排住宅起火；據悉，火災中共有七名傷者，包含一名因心臟病發而送醫的40歲的華裔男子，傷勢較為嚴重，另有一名消防人員受輕傷。

此外據了解，這棟三樓公寓的住戶均華人，三樓的五名住戶包含一名16歲的少年，二樓有則有四名，而一樓則住著兩對長者夫婦，公寓地下室則是居住包括兩名兒童的西語裔住戶。

當時住在二樓的其中一對租戶陳先生因上班而未在現場，僅有妻子在家，也已被送往附近的紐約大學朗格尼醫院救治。美國紅十字會人員亦隨即抵達現場，並將住戶引導至日落公園的旅館暫時居住。

布碌崙(布魯克林)班森賀近波羅園一帶華社一棟三層住宅28日發生火災，導致數名住戶...
布碌崙(布魯克林)班森賀近波羅園一帶華社一棟三層住宅28日發生火災，導致數名住戶受傷。(記者馬璿／攝影)
布碌崙(布魯克林)班森賀近波羅園一帶華社一棟三層住宅28日發生火災，導致數名住戶...
布碌崙(布魯克林)班森賀近波羅園一帶華社一棟三層住宅28日發生火災，導致數名住戶受傷。(記者馬璿／攝影)

現場救援人員稱，起火點位於二樓的雜物間，疑似是因充電而起火。從大門往內也可窺見焦黑的地板，消防人員至午間仍不斷從二樓倒下燒得焦黑的物品，大建築物外壁仍留有燒黑的痕跡。

根據通報，由於目前天候嚴寒導致路面與消防栓結冰，一度影響救災工作，目擊者指出曾看見住戶試圖跳下樓逃生，卻被窗戶上的鐵欄杆阻擋，導致消防人員只能爬上樓梯救援。

事發後，數名當地民代及代表到達火災現場，州參議員陳學理(Steve Chan)幕僚劉雅明表示，該棟大樓目前已斷電，除火勢嚴重的二樓與三樓以外，一樓與地下室尚未被要求驅離，屋主也在等待市樓宇局(DOB)的勘驗結果，她表示將協助住戶後續的需求。

49選區區領袖謝曉瓊(Joyce Xie)、47選區區領袖賀立寧(Larry He)當天抵達現場協助陳男妻子送醫，謝曉瓊表示，自己將盡所能幫忙並協助克服語言障礙，讓受影響的人能獲得所需要的資源。賀立寧則指出，幸虧多數的住戶僅受輕傷，但社區內在天寒地凍時發生火災，仍讓他心情相當沈重。

市議員莊文怡(Susan Zhuang)則表示，她的團隊正在聯絡傷者的家屬，未來也將在選區內宣導消防安全。

紐約市消防人員至午間仍不斷從二樓倒下燒得焦黑的物品，大建築物外壁仍留有燒黑的痕跡...
紐約市消防人員至午間仍不斷從二樓倒下燒得焦黑的物品，大建築物外壁仍留有燒黑的痕跡。(記者馬璿／攝影)

布碌崙 心臟病 日落公園

上一則

拍攝新疆監禁證據 關恆申請庇護獲准 國務院證明信成關鍵
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

疑充電釀災…紐約布碌崙班森賀清晨大火 多名華人受傷

疑充電釀災…紐約布碌崙班森賀清晨大火 多名華人受傷
布碌崙公車孕婦臨盆 司機充當助產士

布碌崙公車孕婦臨盆 司機充當助產士
紐約州首個自主材料實驗室 落腳布碌崙

紐約州首個自主材料實驗室 落腳布碌崙
改善校園交通 州參議員陳學理聽取學生意見

改善校園交通 州參議員陳學理聽取學生意見

熱門新聞

紐約地區本周末將再迎暴雪和劇烈降溫天氣。(記者許君達／攝影)

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

2026-01-21 18:31
康乃爾大學獲得該校1962屆校友達菲爾德(David A. Duffield)累計超過 5億2000萬元的捐贈，該校工程學院也將更名為Cornell David A. Duffield工程學院。圖為該校校園。(記者唐典偉／攝影)

康乃爾大學獲史上最大筆捐贈 工程學院更名David A. Duffield工程學院

2026-01-25 10:29
紐約市本周末將迎來一場極寒冬季風暴，或將帶來十年一遇的大降雪，但學生恐怕難以再享有傳統「雪假」。圖為中央公園。(記者范航瑜╱攝影)

冬季風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布

2026-01-23 15:28
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

2026-01-25 15:31
紐約市議員黃敏儀參觀Willets Point Commons住宅單位內部，了解不同房型配置。多數戶型配備全新洗衣、烘衣設備，提升住戶居住便利性。（記者許振輝╱攝影）

緊鄰紐約法拉盛可負擔住房 預計4月可入住

2026-01-24 06:15
本周末雪暴來襲，預計紐約市的降雪量將超過6吋。（本報資料照片／記者張宗智攝影）

暴風雪再襲紐約 周末急凍 降雪量恐達10吋

2026-01-22 01:29

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦