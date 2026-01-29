堅尼路改造 社區關注改善行人安全

紐約市議會交通委員會成員黃友興表示，堅尼路是華埠的「醫療大動脈」，擁有約200家醫療服務商，若移除停車位或將重創依靠醫療專車就診的長者。(截自視頻會議)

曼哈頓 第三社區委員會(CB3)27日舉行線上會議，討論堅尼路(Canal Street)重新設計方案。委員會投票 支持改善行人安全的目標，但其決議案對市交通局(DOT)提出了多項要求，以確保華埠 居民的健康與民生不被犧牲。

市交通局去年9月提出「堅尼路整體重塑」構想，範圍涵蓋貫穿曼哈頓華埠的全段，包括安裝安全護欄，延伸路緣和拓寬人行道、移除停車位等措施。支持改革的「安全街道家庭」代表在會上指出，堅尼路自2014年以來已造成十人喪生，因此急需透過重新設計來挽救生命並改善居住環境。但該方案自公布以來，也引發社區活躍人士激烈反對，認為將危及下城最繁忙街道之一的緊急救援、醫療運送、日常商業活動及行人安全。

與交通局最初提出的全面拓寬方案不同，CB3並未直接支持「超級人行道」的概念，相反要求交通局提供更多數據，說明這種設計將如何影響當地的街道運作。委員會強調，雖然支持行人安全提升，但必須在安全與功能之間取得平衡。

市議會交通委員會成員黃友興(Phil Wong)出席會議並發言表示，堅尼路是華埠的「大動脈」，餐飲和家庭小店均依賴卡車配送貨物，此外還有約200家醫療機構。他與市議員馬泰(Christopher Marte)都認為，移除所有停車位將重創依靠醫療專車就診的長者。還有與會者指出，移除車位會導致卡車裝卸貨物更加困難，進而加劇主幹道的交通堵塞情況。

CB3決議要求交通局深入調查如何妥善安排貨物裝卸以及病患的上下車地點，建議自行車分流，將自行車廊道引導至更安全的格蘭街(Grand Street)。委員會還支持關閉位於巴士打街(Baxter Street)與窩扶街(Walker Street)交匯處的三角地小車道。該處長期被車輛違規占據，導致交通阻塞，當地居民要求將其改造成行人專屬空間。