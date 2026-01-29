教師+藝術家 王武劍AI雕塑觸摸虛空

旅居紐約的中國視覺藝術家王武劍。(王武劍提供)

NotYetArt年度展覽「Touching the Void: Art Without an Object」日前在曼哈頓 The Blanc畫廊呈現為期三天的當代藝術對話活動，在參展的15位藝術家中，包括在紐約旅居的中國視覺藝術家王武劍所帶來的混合媒介作品「從過去到未來——恐懼與機遇」；該作品呼應展覽對「虛空」的探討，也延續藝術家們長期關注的核心命題，如何在人工智能 (AI )與科技飛速發展的時代，讓人類保持與自身文化記憶的情感連結。

王武劍的作品融合最新生成式AI、3D樹脂打印技術與古典美學符號，打造一個半透明機器人雕塑，當中以克蘇魯神話中的觸手形態為視覺基礎，同時賦予其古典雕塑般的質感與韻律；另一方面，透明樹脂材質的運用使內部機械結構若隱若現，機械臂以緩慢而規律的節奏運動，彷彿在虛擬與現實的邊界中游走。

「我想探討的是當下人工智能技術變革中的情感矛盾」，王武劍在闡述創作理念時說道，「那些對人工智能未知的恐懼與對進步的渴望，往往同時存在我們的認知中」；他認為這種複雜性能通過作品的多層次結構達到具象化，從物理形態的象徵意義，到內置屏幕中循環播放王武劍和其他藝術家接受訪談的AI生成影像，邀請觀眾走入一場跨越時空的對話中。

王武劍同時是一名紐約公立高中的數字藝術教師，他指出自己的教學實踐與藝術創作始終「相互滋養」，在課堂上，他常會引導學生思考科技倫理的過程，反向激發了他的創作反思；他表示，雙重身分給他帶來獨特的視角，而這種對技術應用的謹慎態度，也體現在此次作品中。

他希望他的創作始終保持著對同一組命題的持續追問，比如在虛實交織的當代經驗中，何為真實？何為存在？「從過去到未來——恐懼與機遇」這組作品作為這一思考脈絡的最新呈現，除想呈現混合媒介的使用外，更標誌著該創作已進入更系統的觀念構建階段中。