我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

糊圖也驚艷…劉亦菲北京購物被偶遇 網讚美貌自帶濾鏡

好市多會員這10項福利 易被忽略

教師+藝術家 王武劍AI雕塑觸摸虛空

記者顏潔恩╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
旅居紐約的中國視覺藝術家王武劍。(王武劍提供)
旅居紐約的中國視覺藝術家王武劍。(王武劍提供)

NotYetArt年度展覽「Touching the Void: Art Without an Object」日前在曼哈頓The Blanc畫廊呈現為期三天的當代藝術對話活動，在參展的15位藝術家中，包括在紐約旅居的中國視覺藝術家王武劍所帶來的混合媒介作品「從過去到未來——恐懼與機遇」；該作品呼應展覽對「虛空」的探討，也延續藝術家們長期關注的核心命題，如何在人工智能(AI)與科技飛速發展的時代，讓人類保持與自身文化記憶的情感連結。

王武劍的作品融合最新生成式AI、3D樹脂打印技術與古典美學符號，打造一個半透明機器人雕塑，當中以克蘇魯神話中的觸手形態為視覺基礎，同時賦予其古典雕塑般的質感與韻律；另一方面，透明樹脂材質的運用使內部機械結構若隱若現，機械臂以緩慢而規律的節奏運動，彷彿在虛擬與現實的邊界中游走。

「我想探討的是當下人工智能技術變革中的情感矛盾」，王武劍在闡述創作理念時說道，「那些對人工智能未知的恐懼與對進步的渴望，往往同時存在我們的認知中」；他認為這種複雜性能通過作品的多層次結構達到具象化，從物理形態的象徵意義，到內置屏幕中循環播放王武劍和其他藝術家接受訪談的AI生成影像，邀請觀眾走入一場跨越時空的對話中。

王武劍同時是一名紐約公立高中的數字藝術教師，他指出自己的教學實踐與藝術創作始終「相互滋養」，在課堂上，他常會引導學生思考科技倫理的過程，反向激發了他的創作反思；他表示，雙重身分給他帶來獨特的視角，而這種對技術應用的謹慎態度，也體現在此次作品中。

他希望他的創作始終保持著對同一組命題的持續追問，比如在虛實交織的當代經驗中，何為真實？何為存在？「從過去到未來——恐懼與機遇」這組作品作為這一思考脈絡的最新呈現，除想呈現混合媒介的使用外，更標誌著該創作已進入更系統的觀念構建階段中。

「當觀眾在這件同時召喚著古老神話與未來想像的作品前駐足，所見證的不僅是一場視覺體驗，更是一次關於我們時代精神狀況的深度對話」，王武劍認為，在算法的陰影與人文的光芒之間，藝術仍然是人們觸摸真實的重要途徑。

王武劍的混合媒介作品「從過去到未來——恐懼與機遇」。(王武劍提供)
王武劍的混合媒介作品「從過去到未來——恐懼與機遇」。(王武劍提供)

人工智能 AI 曼哈頓

上一則

野花牌巴西綠蜂膠 揭開養蜂人的長壽奧秘

下一則

醫院、護士談判 達成一項暫定協議
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

抵制川普接掌甘迺迪中心 作曲家菲利浦葛拉斯取消交響樂演出

抵制川普接掌甘迺迪中心 作曲家菲利浦葛拉斯取消交響樂演出
女兒書（四九）

女兒書（四九）
童年美術課成績不及格 達維拉克服天生色盲 成知名藝術家

童年美術課成績不及格 達維拉克服天生色盲 成知名藝術家
迎馬年新春 威善高辦公室舉行農曆新年藝術展

迎馬年新春 威善高辦公室舉行農曆新年藝術展

熱門新聞

紐約地區本周末將再迎暴雪和劇烈降溫天氣。(記者許君達／攝影)

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

2026-01-21 18:31
康乃爾大學獲得該校1962屆校友達菲爾德(David A. Duffield)累計超過 5億2000萬元的捐贈，該校工程學院也將更名為Cornell David A. Duffield工程學院。圖為該校校園。(記者唐典偉／攝影)

康乃爾大學獲史上最大筆捐贈 工程學院更名David A. Duffield工程學院

2026-01-25 10:29
紐約市本周末將迎來一場極寒冬季風暴，或將帶來十年一遇的大降雪，但學生恐怕難以再享有傳統「雪假」。圖為中央公園。(記者范航瑜╱攝影)

冬季風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布

2026-01-23 15:28
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

2026-01-25 15:31
紐約市議員黃敏儀參觀Willets Point Commons住宅單位內部，了解不同房型配置。多數戶型配備全新洗衣、烘衣設備，提升住戶居住便利性。（記者許振輝╱攝影）

緊鄰紐約法拉盛可負擔住房 預計4月可入住

2026-01-24 06:15
本周末雪暴來襲，預計紐約市的降雪量將超過6吋。（本報資料照片／記者張宗智攝影）

暴風雪再襲紐約 周末急凍 降雪量恐達10吋

2026-01-22 01:29

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦