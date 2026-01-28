紐約州首個自主材料實驗室 落腳布碌崙

在州長霍楚支持下，紐約州首個自主材料實驗室，將在布碌崙海軍造船廠建成。(州長辦公室提供)

州長霍楚 (Kathy Hochul)本周宣布，發展迅猛的材料科學實驗室Radical AI ，將在布碌崙(布鲁克林)海軍造船廠(Navy Yard)設立實驗室，這將是紐約州首個完全自主的材料科學實驗室，並創造很多高科技工作機會。

Radical AI公司稱，該自主實驗室將「透過人工智慧 驅動的實驗和研發，發現新的無機材料」，該實驗室結合了人工智慧、機器人技術和先進化學技術，顯著加快了傳統上緩慢的材料發現過程。這個實驗室將是一個設備齊全的先進材料科學實驗室，配備專用工具、氣體管線、機器人系統和高級安全布局。

「紐約州在將前沿研究轉化為現實的創新和高薪就業機會方面處於全國領先地位」，霍楚說，「Radical AI決定在布碌崙海軍碼頭建立紐約州首個完全自主的材料科學實驗室，鞏固了我們作為人工智慧、先進製造和深度技術研究全球中心的地位。」

這項耗資400萬元的計畫預計將在材料科學、人工智慧和先進工程領域創造115個高薪就業機會。該計畫擴建獲得了州經濟發展廳(Empire State Development, ESD)「卓越就業計畫」(Excelsior Jobs Program)提供的高達200萬元的績效稅收抵免支持。

「我們的新實驗室將以傳統研發無法企及的速度和規模開展材料實驗」，Radical AI執行長兼聯合創始人克羅斯(Joseph Krause)說，「我們的使命是將數十年的材料發現壓縮到數年或數月內，我們非常感謝州經濟發展廳對這一願景的支持。」

Radical AI成立於2024年，如今已發展成為一家擁有30多名科學家和工程師的公司，其應用遍及能源、交通、航空航太、基礎設施和國防等多個產業。

去年12月，霍楚簽署了「RAISE法案」，立法要求「為前沿人工智慧模式制定人工智慧框架。」霍楚在聲明中表示，紐約將再次引領全國，為前沿人工智慧安全設定強有力且合理的標準，並要求最大的開發商對其安全性和透明度負責。