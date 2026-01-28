結冰影響航行 紐約渡輪全面暫停服務

紐約市在過去的周末裡經歷暴風雪後，地鐵與公車服務正逐步恢復，但寒流仍對較要求流動性的渡輪造成嚴重影響，圖為已經恢復服務的地鐵。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

紐約市 在過去的周末裡經歷暴風雪後，地鐵 與公車服務正逐步恢復，但寒流仍對較要求流動性的渡輪造成嚴重影響；因東河和哈德遜河出現大量積冰，紐約市渡輪(NYC Ferry)27日下午2時起全面暫停服務。

27日上午，包括布碌崙 (布魯克林)海軍造船廠(Brooklyn Navy Yard)以及大西洋大道/6號碼頭—布碌崙大橋公園(Atlantic Avenue/Pier 6–Brooklyn Bridge Park)在內的四個渡輪碼頭，因結冰過厚導致渡輪無法靠岸，迫使渡輪跳過這些停靠點。此外，東河航線當天上午也有多個班次被取消。

隨著時間的推移，情況預計會持續惡化，一名紐約市渡輪發言人表示，東河、哈德遜河以及整個紐約港出現「顯著且持續增加的結冰情況」。

該機構也在社群平台X上發文指出，「在嚴重結冰的水域中航行，必須以低速行駛，且碼頭服務可能在幾乎沒有預警的情況下暫停」；聲明表示，渡輪工作人員將持續監測水道狀況，並為船隊做好準備，以確保一旦情況改善即可恢復服務。

不過，該名發言人也警告稱，渡輪停駛狀況可能會持續數天，具體時間將取決於天氣狀況，「一旦在確保安全的前提下能夠恢復服務，我們將立即提供最新消息。」

據美國國家氣象局(National Weather Service)資料，紐約市氣溫自24日晚間驟降，並預計將在整個周末持續異常寒冷，27日白天最高溫僅約華氏22度，體感溫度徘徊在個位數，且日落後還可能進一步降低；接下來的一周天氣狀況大致相同，直到2月2日(周一)才可能稍有緩和，預測最高溫約為華氏31度。

而據國家資料浮標中心(National Data Buoy Center)數據顯示，27日曼哈頓南端的砲台公園(The Battery)附近水溫約為華氏34度，主要由淡水構成的哈德遜河在約華氏32度時就可能結冰、而含鹽量較高的東河實際上是一條潮汐河口，而非真正意義上的河流，因此其冰點更低，約為華氏28度。