改善校園交通 州參議員陳學理聽取學生意見

布碌崙(布魯克林)州參議員陳學理(Steve Chan)日前赴第187中學與學生會談，聽取學生對於周圍交通安全的回饋與投訴。(陳學理辦公室提供)

代表布碌崙 (布魯克林)的州參議員陳學理(Steve Chan)，日前赴第187中學與學生座談，聽取學生對於周圍交通安全的回饋與投訴。陳學理表示，作為第187中學(IS 187)家長教師協會(PTA)前主席，他對學生的成熟感到驕傲，也承諾未來將與交通局密切合作，針對性地研究學校周圍的主要路口並加以改進。

當日的會面中，學生們自主研究了學校周邊上學與放學的高峰交通情況，並對此製作簡報提出希望未來當局能加以改善的措施。陳學理表示，學生們不僅找到問題、分析因果關係，還設計解決方案，更將此提交給立法者，是相當正確的作法。學生也正在考慮向家長和周邊鄰里請願，希望能以社區力量改善交通問題。

陳學理指出，他本身不僅是該校學生的家長，更是前家長教師會主席，他為學生的研究感到無比自豪。針對學校附近交通安全的問題，他回應說，學生們非常清楚知道自己的需求，從交通號誌、違規攝影機到轉彎車道內容都十分詳盡，認為家長、鄰居和教育倡議者都該為此感到欣慰。

他在會中也承諾，其辦公室將與交通局密切合作，並要求對學校附近的幾個主要路口進行研究。不過由於這些路口最終必須交由聯邦層級重新設計，恐需要花費一些時間。此外，他感謝當地市警局第68分局的協助，建議警局每天增派一名交通管理員，或增派紐約市 警的交通警員，確保所有學生出行的安全。

陳學理日前也曾於上周前往布碌崙第20學區 第220學校，和市教育局新任總監薩謬思(Kamar Samuels)、第20學區教育總監普雷托(David Pretto)以及校長會面，就學區教育發展與重點項目進行深入交流。