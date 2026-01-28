改善校園交通 州參議員陳學理聽取學生意見

我的頻道

記者馬璿／紐約報導
布碌崙(布魯克林)州參議員陳學理(Steve Chan)日前赴第187中學與學生會談，聽取學生對於周圍交通安全的回饋與投訴。(陳學理辦公室提供)
代表布碌崙(布魯克林)的州參議員陳學理(Steve Chan)，日前赴第187中學與學生座談，聽取學生對於周圍交通安全的回饋與投訴。陳學理表示，作為第187中學(IS 187)家長教師協會(PTA)前主席，他對學生的成熟感到驕傲，也承諾未來將與交通局密切合作，針對性地研究學校周圍的主要路口並加以改進。

當日的會面中，學生們自主研究了學校周邊上學與放學的高峰交通情況，並對此製作簡報提出希望未來當局能加以改善的措施。陳學理表示，學生們不僅找到問題、分析因果關係，還設計解決方案，更將此提交給立法者，是相當正確的作法。學生也正在考慮向家長和周邊鄰里請願，希望能以社區力量改善交通問題。

陳學理指出，他本身不僅是該校學生的家長，更是前家長教師會主席，他為學生的研究感到無比自豪。針對學校附近交通安全的問題，他回應說，學生們非常清楚知道自己的需求，從交通號誌、違規攝影機到轉彎車道內容都十分詳盡，認為家長、鄰居和教育倡議者都該為此感到欣慰。

他在會中也承諾，其辦公室將與交通局密切合作，並要求對學校附近的幾個主要路口進行研究。不過由於這些路口最終必須交由聯邦層級重新設計，恐需要花費一些時間。此外，他感謝當地市警局第68分局的協助，建議警局每天增派一名交通管理員，或增派紐約市警的交通警員，確保所有學生出行的安全。

陳學理日前也曾於上周前往布碌崙第20學區第220學校，和市教育局新任總監薩謬思(Kamar Samuels)、第20學區教育總監普雷托(David Pretto)以及校長會面，就學區教育發展與重點項目進行深入交流。

紐約地區本周末將再迎暴雪和劇烈降溫天氣。(記者許君達／攝影)

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

2026-01-21 18:31
紐約市本周末將迎來一場極寒冬季風暴，或將帶來十年一遇的大降雪，但學生恐怕難以再享有傳統「雪假」。圖為中央公園。(記者范航瑜╱攝影)

冬季風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布

2026-01-23 15:28
康乃爾大學獲得該校1962屆校友達菲爾德(David A. Duffield)累計超過 5億2000萬元的捐贈，該校工程學院也將更名為Cornell David A. Duffield工程學院。圖為該校校園。(記者唐典偉／攝影)

康乃爾大學獲史上最大筆捐贈 工程學院更名David A. Duffield工程學院

2026-01-25 10:29
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

2026-01-25 15:31
紐約市議員黃敏儀參觀Willets Point Commons住宅單位內部，了解不同房型配置。多數戶型配備全新洗衣、烘衣設備，提升住戶居住便利性。（記者許振輝╱攝影）

緊鄰紐約法拉盛可負擔住房 預計4月可入住

2026-01-24 06:15

緊鄰紐約法拉盛可負擔住房 預計4月可入住

2026-01-24 06:15
本周末雪暴來襲，預計紐約市的降雪量將超過6吋。（本報資料照片／記者張宗智攝影）

暴風雪再襲紐約 周末急凍 降雪量恐達10吋

2026-01-22 01:29

