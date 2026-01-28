泛亞劇團新戲 糊塗兒子尋風流父親

我的頻道

記者曹馨元／紐約報導
泛亞劇團將於曼哈頓帶來新作「哎呀，Goy Vey！」世界首演。(官方提供)
泛亞劇團將於曼哈頓帶來新作「哎呀，Goy Vey！」世界首演。(官方提供)

新年到來之際，美東歷史最悠久的亞裔美國人劇團、泛亞劇團(Pan Asian Repertory Theatre)將於曼哈頓舉行新作「哎呀，Goy Vey！」世界首演。這齣獨角戲融合單口喜劇、音樂劇、舞蹈等元素，講述了一個「糊塗兒子」尋找其「風流父親」的奇幻冒險。

「哎呀，Goy Vey！」由張徳勝(Richard Chang)編劇並主演，由資深戲劇導演Laura Josepher執導。作品以一名來自鄉下的年輕男子為主角，描述他在紐約多元族群社區送中餐外賣的過程中，追尋那個拋棄了自己與京劇名伶母親、行蹤成謎的父親。沿途形形色色的人物不斷拋出線索，使整段旅程宛如一場充滿喜感與懸疑的追逐秀。

劇情風格融合單口喜劇、音樂劇、舞蹈、歌劇與木偶表演，節奏明快、想像力豐富。創作團隊藉由不同文化間的相似性碰撞，打破刻板印象，在笑聲中探討身分、歸屬與族群共通的人性經驗。泛亞劇團創始藝術總監張渝表示，該劇是一部向「為紐約日常生活作出貢獻的多元族群紐約人」致敬的作品。

創作團隊也希望以本劇獻給已故演員、劇作家及泛亞劇團聯合創始成員Ernest Abuba，他是張徳勝的恩師。

演出將自1月29日持續至3月1日，時間為周二至周五晚7時，周六、周日下午3時；前四場(1月29日至2月1日)為預演，票價為35元；農曆新年可使用優惠碼「YEAROFHORSE」，優惠後價格為50元；開幕演出(2月8日下午3時)票價80元，將於演後舉辦農曆新年點心派對。演出地點：A.R.T./New York Mezzanine Theatre(位於曼哈頓西53街502號。詳情與購票可登錄泛亞劇團官網：www.panasianrep.org。

單口喜劇 曼哈頓 亞裔

