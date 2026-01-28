我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

皇后區數千住房項目排隊釋出 可負擔房申請社區優先仍保留

記者高雲兒／紐約報導
皇后區區長辦公室日前舉辦「可負擔住房申請平台說明會」(Housing Connect)線上會議，針對可負擔住房政策、申請制度與未來開發計畫，向社區民眾進行說明。(記者高雲兒／攝影)
皇后區區長辦公室日前舉辦「可負擔住房申請平台說明會」(Housing Connect)線上會議，針對可負擔住房政策、申請制度與未來開發計畫，向社區民眾進行說明。(記者高雲兒／攝影)

皇后區區長辦公室日前舉辦「可負擔住房申請平台說明會」(Housing Connect)線上會議，針對可負擔住房政策、申請制度與未來開發計畫，向社區民眾進行說明。紐約市住房保護與發展局(HPD)官員泰勒(Shaheem Taylor)在會中表示，皇后區目前是全市可負擔住房建設的重點區域之一，多個大型住宅項目正陸續推進，未來將釋出數千個可供申請的住宅單位。

泰勒說，紐約市正推動歷來規模最大的強制性住房重畫與可負擔住房政策，新開發案依法須納入一定比例的可負擔住宅。皇后區多個地區已被列為重點發展範圍，包括州府層級與市府合作的住宅基地，部分項目將新增逾2000個住宅單位。

針對社區關心的「社區優先」分配機制，泰勒說，市府正採取修正措施，確保新建住房落成後，能為在地居民保留一定比例的申請機會。雖然近年社區優先名額比例有所調整，但市府仍將持續檢討制度，確保住房機會能最大程度回饋社區居民。

他也坦言，目前可負擔住房需求遠高於供給，平均每一個可負擔住房單位在開放申請時，約會收到近10萬份申請，競爭相當激烈。他鼓勵民眾即使多次未中籤，也要持續透過市府平台申請，因確實有居民長期申請後成功獲配住房。

會中也針對「可負擔住房」的定義做澄清。他指出，社區中常將可負擔住房誤解為僅限低收入族群，實際上可負擔住房的核心概念，是家庭住房支出不超過總收入的三分之一。若住房支出超過此比例，即被視為「住房負擔過重」，可能對家庭財務造成壓力。因此可負擔住房涵蓋不同收入層級，從低收入到中高收入家庭，皆可能符合不同建案的申請條件。

在說明制度架構時，泰勒說，住房保護與發展局(HPD)與市住房發展公司(Housing Development Corporation，HDC)是市府兩大主責單位，透過公私合作模式，與地產開發商及社區機構合作，創造可負擔住房機會。所有透過市府可負擔住房申請平台(Housing Connect)提交的住房申請皆為免費服務，申請者無須支付任何費用。

透過該平台，民眾不僅可申請出租單位，也可申請部分可負擔購屋項目。此外，市府也透過「住房大使」(Housing Ambassadors)計畫https://tinyurl.com/4mpt2kbp，與全市超過20個社區組織合作，提供多語言、一對一的免費申請協助服務，協助民眾完成帳戶註冊與資料填寫。

低收入 皇后區 紐約市

上一則

新年新氣象 陳惠萍醫美 為您量身訂製Anti-Aging年輕方案

下一則

紐約州首個自主材料實驗室 落腳布碌崙
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

金球獎╱男配史戴倫自嘲太老 女配堤亞娜哭著上台領獎

金球獎╱男配史戴倫自嘲太老 女配堤亞娜哭著上台領獎
防堵三星？外媒傳台積電亞利桑納廠 3奈米製程將提前一年投產

防堵三星？外媒傳台積電亞利桑納廠 3奈米製程將提前一年投產
昔童星蔡斯淪遊民才安置 數小時就爆毀壞旅館拒援助

昔童星蔡斯淪遊民才安置 數小時就爆毀壞旅館拒援助
昔日電視童星淪為遊民 接受同劇演員請客但拒就醫

昔日電視童星淪為遊民 接受同劇演員請客但拒就醫

熱門新聞

紐約地區本周末將再迎暴雪和劇烈降溫天氣。(記者許君達／攝影)

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

2026-01-21 18:31
紐約市本周末將迎來一場極寒冬季風暴，或將帶來十年一遇的大降雪，但學生恐怕難以再享有傳統「雪假」。圖為中央公園。(記者范航瑜╱攝影)

冬季風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布

2026-01-23 15:28
康乃爾大學獲得該校1962屆校友達菲爾德(David A. Duffield)累計超過 5億2000萬元的捐贈，該校工程學院也將更名為Cornell David A. Duffield工程學院。圖為該校校園。(記者唐典偉／攝影)

康乃爾大學獲史上最大筆捐贈 工程學院更名David A. Duffield工程學院

2026-01-25 10:29
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

2026-01-25 15:31
紐約市議員黃敏儀參觀Willets Point Commons住宅單位內部，了解不同房型配置。多數戶型配備全新洗衣、烘衣設備，提升住戶居住便利性。（記者許振輝╱攝影）

緊鄰紐約法拉盛可負擔住房 預計4月可入住

2026-01-24 06:15
本周末雪暴來襲，預計紐約市的降雪量將超過6吋。（本報資料照片／記者張宗智攝影）

暴風雪再襲紐約 周末急凍 降雪量恐達10吋

2026-01-22 01:29

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻
嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園