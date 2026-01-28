皇后區數千住房項目排隊釋出 可負擔房申請社區優先仍保留

皇后區區長辦公室日前舉辦「可負擔住房申請平台說明會」(Housing Connect)線上會議，針對可負擔住房政策、申請制度與未來開發計畫，向社區民眾進行說明。(記者高雲兒／攝影)

皇后區 區長辦公室日前舉辦「可負擔住房申請平台說明會」(Housing Connect)線上會議，針對可負擔住房政策、申請制度與未來開發計畫，向社區民眾進行說明。紐約市 住房保護與發展局(HPD)官員泰勒(Shaheem Taylor)在會中表示，皇后區目前是全市可負擔住房建設的重點區域之一，多個大型住宅項目正陸續推進，未來將釋出數千個可供申請的住宅單位。

泰勒說，紐約市正推動歷來規模最大的強制性住房重畫與可負擔住房政策，新開發案依法須納入一定比例的可負擔住宅。皇后區多個地區已被列為重點發展範圍，包括州府層級與市府合作的住宅基地，部分項目將新增逾2000個住宅單位。

針對社區關心的「社區優先」分配機制，泰勒說，市府正採取修正措施，確保新建住房落成後，能為在地居民保留一定比例的申請機會。雖然近年社區優先名額比例有所調整，但市府仍將持續檢討制度，確保住房機會能最大程度回饋社區居民。

他也坦言，目前可負擔住房需求遠高於供給，平均每一個可負擔住房單位在開放申請時，約會收到近10萬份申請，競爭相當激烈。他鼓勵民眾即使多次未中籤，也要持續透過市府平台申請，因確實有居民長期申請後成功獲配住房。

會中也針對「可負擔住房」的定義做澄清。他指出，社區中常將可負擔住房誤解為僅限低收入 族群，實際上可負擔住房的核心概念，是家庭住房支出不超過總收入的三分之一。若住房支出超過此比例，即被視為「住房負擔過重」，可能對家庭財務造成壓力。因此可負擔住房涵蓋不同收入層級，從低收入到中高收入家庭，皆可能符合不同建案的申請條件。

在說明制度架構時，泰勒說，住房保護與發展局(HPD)與市住房發展公司(Housing Development Corporation，HDC)是市府兩大主責單位，透過公私合作模式，與地產開發商及社區機構合作，創造可負擔住房機會。所有透過市府可負擔住房申請平台(Housing Connect)提交的住房申請皆為免費服務，申請者無須支付任何費用。

透過該平台，民眾不僅可申請出租單位，也可申請部分可負擔購屋項目。此外，市府也透過「住房大使」(Housing Ambassadors)計畫https://tinyurl.com/4mpt2kbp，與全市超過20個社區組織合作，提供多語言、一對一的免費申請協助服務，協助民眾完成帳戶註冊與資料填寫。