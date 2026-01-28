紐約生存手冊／冰面美景藏危機 勿擅闖

紐約市公園局提醒居民不要到野外河面或湖面上玩耍。(市公園局提供)

最近紐約天氣持續低溫，一些湖面與河面都結了冰。連日來大雪不斷，紐約市 的氣溫都維持在華氏10℉左右，甚至低於10℉。不少人以為現在正是到湖面或河面玩耍的好時機。但市公園局(NYC Parks)發布通告，提醒居民務必小心謹慎，遵守冰面安全指南，不要到看似結冰的水面玩耍，因為水面可能並未真正結冰，或者冰層很薄，若冒險進入，將極其危險。

市公園局要求居民仔細閱讀公園內及水邊張貼的安全指南，其安全提示包括：切勿嘗試在任何看起來結冰的湖泊、池塘或河面上行走；家長和監護人應確保孩子在冰面附近始終有人看管；如果聽到冰面裂開的聲音，須立即躺下以分散體重；若看到有人落入冰窟，切勿自行嘗試救援，請撥打911報警並通知相關部門，提供確切地點和事件經過。

市公園局長羅德里格斯-羅莎(Iris Rodriguez-Rosa)在一份聲明中說，「我們的公園為人們提供了欣賞冬季美景、呼吸清爽空氣的絕佳場所，但在寒冷的冬季，我們更需要提高對水體安全的警惕」。

紐約市公園系統擁有超過150哩海岸線和96個水體。為了提醒紐約市民注意薄冰的危險，紐約市公園管理局在市內湖泊和池塘周圍設置了警示標誌並安裝了專用梯子，供受過訓練的人員在緊急情況下使用。

市公園局建議人們到滑冰場娛樂，因為那裡比較安全。如需了解紐約市公園的滑冰場信息，可在公園局網站上查看公園滑冰場列表。