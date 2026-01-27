史島醫院啟動LINK 服務兒童心理健康

諾斯韋爾史泰登島大學醫院啟動LINK項目，史島地區檢察官麥文瀚(左五)到場剪彩。(取自史島地區檢察官辦公室官網)

諾斯韋爾史泰登島 大學醫院(Northwell Staten Island University Hospital)近日啟動一個新項目，旨在為兒童和青少年提供快速獲得心理健康 服務的機會。史島地區檢察官麥文瀚(Michael E. McMahon)出席了這個項目的剪綵儀式。

這個項目名為「兒童銜接、接納與導航」(Linkage, Intake, and Navigation for Kids，簡稱LINK)。該計畫的服務對象為五至17歲的兒童及青少年。LINK計畫是史島首個匯集兒科、急診醫學和行為健康的項目，其目標是提供即時護理，並確保每個孩子都能獲得合適的社區服務或在兒科診所接受持續治療。

該項目位於醫院門診中心內，設有七間專用診室，用以支持以患者和家庭為中心的護理，醫護人員可以輪流值班，兒童在就診期間不需要換地方。護理團隊由一名醫療助理、一名精神科醫生和一名社工組成。該計畫面向整個社區開放，並支持史島耗資數百萬元的自殺預防計畫「零自殺模式」(Zero Suicide Model)。

目前紐約州的心理健康危機日益嚴峻。高昂的費用、醫療服務提供者短缺以及漫長的等待時間，阻礙或延誤了許多家庭及時獲得心理健康服務。

史泰登島大學醫院(SIUH)院長西爾斯(Meagan Sills)說，醫院希望及早干預，穩定患者病情，並在症狀惡化成危機之前，幫助患者家庭獲得持續的照護。這也有助於預防住院治療、學校停課以及未治療的精神健康問題帶來的長期後果。

史島地區檢察官麥文瀚為這個項目剪綵，他致辭說，醫院對心理健康的關注對他個人非常重要，因為他的家人就受到心理健康問題影響。

紐約市 衛生局的數據顯示，48%的青少年報告有憂鬱症狀，自殺是10至14歲兒童的主要死因之一。該機構的研究表明，超過一半的成年期精神障礙始於兒童期或青少年期。

根據州衛生廳的數據，在全州範圍內，青少年自殺也是10至14歲兒童因傷死亡的主要原因之一。