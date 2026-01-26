保障醫療福利 護士大罷工取得關鍵進展

長達兩周的護士大罷工於25日取得關鍵進展。(記者許君達／攝影)

自1月12日起組織罷工 抗議的紐約州 護理協會(NYSNA)於25日取得進展，該協會表示在長達兩周的抗爭後，曼哈頓的西奈山醫院(MountSinai)和紐約長老會醫院(NewYork-Presbyterian)同意維持現有醫療福利，不做削減。但目前臨時合約協議尚未達成，將繼續協商。

紐約州護理協會在聲明中表示，工會護士們經過不懈努力，掃清了談判中的一個關鍵障礙，也就是保障一線護士及其家人的醫療福利。通過調解，西奈山醫院和長老會醫院同意維持目前的醫療保險 ，不做任何削減。

長老會醫院則在聲明中表示，透過調解員，紐約州護理協會和醫院領導層已就一項流程達成一致，將成立委員會，負責研究護士醫療保健計畫中潛在的節省和項目。

此前代表近1萬5000名罷工護士的護理協會表示，所有醫院體系都背棄了先前的承諾，未提出明確的薪資提案，「反而讓護理人員必須在維持自身醫療福利、爭取加薪，以及改善醫院安全之間被迫做出抉擇」。

護理協會強調，醫院管理層正提議對第一線護理人員及其家屬的醫療福利進行「大幅削減」；而成員之所以發起罷工，是為了確保新勞資合約不會削減現有福利，同時要求提升安全措施，並爭取更高的薪資待遇。不過，院方管理層則持不同說法。

在州長霍楚(Kathy Hochul)及市長曼達尼(Zohran Mamdani)的敦促下，代表近1萬5000名罷工護士的護理協會於22日與蒙特菲奧里(Montefiore)、長老會以及西奈山醫院重啟談判。

不過雖然勞資雙方在醫療福利內容上達成關鍵進展，工會表示，醫院和紐約州護理協會尚未達成最終的臨時合約協議。

由於冬季風暴，罷工護士們於25日及26日暫時停止抗議行動，罷工護士們將於27日(周二)重新堅守糾察線。而醫院高層表示，他們仍致力於持續進行勞資協商。

在州衛生廳(NYS Department of Health)及臨時派遣護理人員的協助下，受影響的醫院及急診室仍維持運作。醫院管理層與工會雙方皆呼籲紐約市民，如有醫療需求，仍應前往醫院就醫。