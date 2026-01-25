非法配發類鴉片藥物流入街頭 藥師判刑18年

兩名布碌崙 (布魯克林)男子因涉販運大規模羥考酮(oxycodone)遭法院判處有期徒刑。嫌犯藉由其執照藥師的身分，將擁有高度成癮性的類鴉片藥物販售給街頭毒販，間接導致此類止痛藥大量流入街頭，涉案金額達4800萬元。

聯邦檢察官諾塞拉(Joseph Nocella, Jr.)表示，涉案的兩名藥師哈桑(Mohamed Hassan)與恩納布(Yousef Ennab)被認定在布碌崙、皇后區及史泰登島 多家藥局 非法配藥並販售羥考酮，分別被判處18年與30個月徒刑。同案被告、來自紐約州新溫莎(New Windsor)的街頭毒販馬迪斯(Anthony Mathis)，亦被判處36個月有期徒刑。

法院文件指出，哈桑與恩納布皆為持照藥師，其利用偽造處方取得羥考酮再轉售牟利。哈桑在布碌崙、皇后區與史泰登島約20家藥局持有股份，其中包括以Nile RX、Prospect Care、Downtown RX、Forest Care等名義營運的據點，恩納布則擔任史泰登島Forest Care藥局的主管藥師。

檢方指出，該集團主要依賴由一家「藥丸工廠」(pill mill)性質的診所所開立內容多為30天、單顆劑量30毫克的羥考酮處方。而其中許多處方是為對醫師從未實際診察過的病患所開，部分甚至使用竊取的身分資料。檢方表示，30毫克羥考酮為市面上最高劑量，通常僅用於病情極為嚴重的患者。

這些處方藥隨後在哈桑掌控與恩納布任職的藥局配發，兩人與街頭毒販協調並以現金方式分銷藥丸，同時向保險公司申報並請款實際上並無正當醫療用途的處方。而毒販馬迪斯在案中扮演關鍵角色，其負責招募數10人充當名義病患，並使用遭竊身分在當事人不知情的情況下取得處方，另有一名被告負責以這些假身分領取藥物。

法院裁定，向馬迪斯須沒收53萬5989元，恩納布則須沒收1萬3472元。哈桑則須於日後另行裁定沒收金額。除兩名執照藥師外，另有一名醫師、其診所櫃檯人員以及多名藥師等七名被告已認罪，其中三人仍在等待判刑，兩名街頭毒販則已於先前分別被判處長期徒刑。