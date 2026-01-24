布碌崙房東遇租霸 求助州議員辦公室 獲轉介律師助擬驅逐通知

紐約市自新冠疫情後房東與租客之間的租金糾紛頻傳，尤其對自住型小房東而言，一旦遇上長期欠租、違規分租的房客，往往陷入進退兩難；圖並非當事住宅，僅為示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約市自新冠疫情後，房東與租客 間的租金 糾紛頻傳，對自住型小房東而言，一旦遇上長期欠租、違規分租的房客，往往進退兩難。由於全市五大行政區房屋法庭(Housing Court)法官人數僅約50餘位，案件積壓嚴重，即便依法提告，房東也常需耗費數月甚至數年以上時間與高額法律成本，才能完成驅逐程序。

布碌崙 一名自住小房東雷女士，日前因房客違反約定、積欠長達五個月房租卻遲遲無法解決，前往州眾議員寇頓(William Colton)辦公室求助，其幕僚賀立寧(Larry He)提醒，房東遇到欠租或違約情況，應盡快諮詢律師草擬驅逐通知(Notice)，並將案件提交房屋法庭，否則拖愈久，就愈對房東不利。

雷女士居住在布碌崙14大道與82街一帶，2023年3月透過一名華人房仲，將自宅二樓以每月1800元出租給一對西語裔男女。她表示，對方前後看房三次，她也再三強調僅出租給單一家庭、不得分租，房仲則保證房客工作穩定、收入不低，讓她最終點頭出租。

然而，租約開始後不久問題接連出現。雷女士指出，房客搬入當晚即在深夜搬家製造噪音，隨後又稱「妻子的姊姊」要同住，但她始終未見過該人，後來懷疑其實是朋友借住，期間甚至因內部糾紛鬧到叫警察。該名同住者搬離後，雷女士要求不得再分租，並提出若僅夫妻二人居住，可將月租降至1700元作為折衷。但房客口頭答應後，仍私下引入他人，她直到在自家出入口碰到陌生面孔，才發現房屋已再度被分租。

雷女士表示，第二名同住者離開後，她再三警告不可再分租，房客卻又稱將有一名女子入住，她要求至少須親自見過該女士，對方自稱已離婚、單身一人她才勉強同意。不過入住後仍有男性頻繁進出，且曾在屋內為電動滑板車充電，她因擔憂安全而制止。她坦言，當時對方仍有繳租，只能暫時睜一隻眼閉一隻眼，並推測房客執意不搬離，與看中附近第204小學與戴克高地學區有關。

隨著同住人口增加，雷女士僅以「每多一人加收100元」方式象徵性調整租金，部分租金並以現金支付。其後房客的岳母自墨西哥來美，並帶來一名約6、7歲孩童；該孩童入學後被驗出血鉛值超標，市府介入檢查雷女士的房屋，指出浴室仍有暖氣管線未更換等問題要求改善，進一步加重雷女士的經濟壓力。

直到去年8月，房客先欠下300元租金，並以工傷訴訟為由稱收入中斷，但自9月至今年1月，幾乎未再正常繳租，每月租金雖提高至2000元，卻仍僅象徵性補貼增加的居住人口。雷女士曾在街上詢問何時交租，卻遭房客激烈反應，稱「讓他沒面子」，令她心生畏懼。

雷女士指出，原本僅簽一年期租約，期滿未續簽是希望房客自行搬離，未料對方久拖不走、欠租愈積愈多。她坦言，因心軟、顧慮人身安全及求助無門，才一路隱忍至今。

賀立寧表示，這類案件在社區並不少見，許多自住型小房東因不熟悉法律制度而以情理處理問題，卻在法理上失去主動權。他呼籲市府與州府正視問題並增加房屋法庭法官人數，讓制度在保障租客權益的同時，也能兼顧守法小房東的處境。

賀立寧也建議房東，日後出租時務必簽訂明確合約，將「禁止分租」等條款寫清楚，一旦首次違約即可依法主張權利，避免情、理、法混為一談而讓自身處於劣勢。

雷女士已獲轉介至免費法律援助，預計下周諮詢並草擬律師函，盼能循法律途徑為這場曠日廢時的租賃糾紛畫下句點。