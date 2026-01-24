我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共軍委副主席張又俠落馬、軍委委員劉振立被查

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

紐約市流感病例續增 本季逾14萬人染疫

記者顏潔恩／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市流感季可能持續至5月初，市衛生局呼籲民眾仍可把握時機接種疫苗。(美聯社)
紐約市流感季可能持續至5月初，市衛生局呼籲民眾仍可把握時機接種疫苗。(美聯社)

紐約市衛生局公布的數據顯示，本季全市已通報超過14萬例流感確診病例，僅上周新增超過3600宗新病例，其中逾半數為18歲以下兒童；官員強調，流感仍繼續在紐約市傳播中，呼籲大眾接種疫苗、外出時配戴口罩和勤洗手，生病期間務必要留在家中休養。

數據顯示，截至1月17日當周，紐約市新增超過3600宗流感確診病例，當局提醒，流感季可能持續至5月初，並呼籲市民仍可把握時間接種疫苗，同時持續遵守各項防護建議，以保護自己與家人。

截至目前，本流感季紐約市已通報超過14萬宗流感陽性病例，其中52%為18歲以下兒童；急診室就診中被診斷為流感的比例，從前一周的2.5%降至約1.3%，住院病例中流感診斷比例，也由2.1%降至0.9%。

在其他呼吸道病毒方面，呼吸道融合病毒(RSV)的實驗室通報病例整體相對穩定，但18歲以下群體仍為主要受影響對象，在急症室確診病例方面，住院比例則由前一周的0.3%上升至0.4%；新冠肺炎病例則維持在低水平，由前一周約1300宗下降至約1000宗，不過雖急症室就診病例持平，但住院人數卻出現上升趨勢。

市衛生局局長莫爾斯(Michelle Morse)表示，「這個破紀錄的流感季對紐約市民來說相當艱難，雖目前病例數已開始下降，但流感季仍具有高度的不確定性，可能延續至5月，請大家不要掉以輕心」。

回顧2024至2025年流感季，全美共通報289宗兒童流感死亡病例，其中符合接種流感疫苗資格的兒童中，有89%並未接種疫苗；來自英國的初步研究顯示，今年的流感疫苗在預防兒童與青少年住院方面，保護效力超過70%，呼籲父母務必為孩子們接種疫苗。

若民眾或家中有人生病，請一定要接種疫苗、配戴口罩、勤洗雙手、咳嗽或打噴嚏時遮掩口鼻、定期清潔經常接觸的表面、以及生病時留在家中休息，當局也建議75歲以上長者，以及50至74歲且患有特定慢性疾病或其他風險因素者，也應接種RSV疫苗；為保護最年幼的群體，孕婦可於懷孕期間接種RSV疫苗，或讓新生兒接種RSV單株抗體。

流感疫苗 紐約市 新冠肺炎

上一則

112分局警民會 聚焦連環竊案

下一則

緊鄰紐約法拉盛可負擔住房 預計4月可入住
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市去年因拖欠房貸導致房屋被法拍案 疫情後高位 皇后區最嚴重

紐約市去年因拖欠房貸導致房屋被法拍案 疫情後高位 皇后區最嚴重
紐約市流感病例逾14萬 破紀錄 上周新增逾半為18歲以下兒童

紐約市流感病例逾14萬 破紀錄 上周新增逾半為18歲以下兒童
聯邦眾院第11選區畫界裁定違憲 恐衝擊共和黨在紐約市僅存國會席位

聯邦眾院第11選區畫界裁定違憲 恐衝擊共和黨在紐約市僅存國會席位
不只流感 灣區多種病毒正大規模傳播

不只流感 灣區多種病毒正大規模傳播

熱門新聞

南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
紐約地區本周末將再迎暴雪和劇烈降溫天氣。(記者許君達／攝影)

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

2026-01-21 18:31
在明尼蘇達槍擊事件後，紐約市地鐵內出現抗議移民及海關執法局的標語。(路透)

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

2026-01-18 17:24
紐約州近期加強整頓醫美行業，逾200次檢查中揭發多起違規事件。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓「黑醫美」1診所數十人受害 紐約華人業者坦言行業亂象叢生

2026-01-20 07:15
布碌崙班森賀一棟公寓七名西語裔居民被ICE探員抓捕，民代關注。(本報檔案照)

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

2026-01-15 19:07
即將到來的長周末可能伴隨嚴寒氣候。氣象預報表示來自北極的冷空氣將自本周末起籠罩東北部地區，不僅可能帶來降雪，也將使體感溫度接近阿拉斯加部分地區的嚴寒程度。（記者戴慈慧╱攝影）

最強寒流襲紐約 長周末恐降雪 嚴寒程度堪比阿拉斯加

2026-01-17 01:30

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星