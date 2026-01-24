紐約市流感病例續增 本季逾14萬人染疫

紐約市流感季可能持續至5月初，市衛生局呼籲民眾仍可把握時機接種疫苗。(美聯社)

紐約市 衛生局公布的數據顯示，本季全市已通報超過14萬例流感確診病例，僅上周新增超過3600宗新病例，其中逾半數為18歲以下兒童；官員強調，流感仍繼續在紐約市傳播中，呼籲大眾接種疫苗、外出時配戴口罩和勤洗手，生病期間務必要留在家中休養。

數據顯示，截至1月17日當周，紐約市新增超過3600宗流感確診病例，當局提醒，流感季可能持續至5月初，並呼籲市民仍可把握時間接種疫苗，同時持續遵守各項防護建議，以保護自己與家人。

截至目前，本流感季紐約市已通報超過14萬宗流感陽性病例，其中52%為18歲以下兒童；急診室就診中被診斷為流感的比例，從前一周的2.5%降至約1.3%，住院病例中流感診斷比例，也由2.1%降至0.9%。

在其他呼吸道病毒方面，呼吸道融合病毒(RSV)的實驗室通報病例整體相對穩定，但18歲以下群體仍為主要受影響對象，在急症室確診病例方面，住院比例則由前一周的0.3%上升至0.4%；新冠肺炎 病例則維持在低水平，由前一周約1300宗下降至約1000宗，不過雖急症室就診病例持平，但住院人數卻出現上升趨勢。

市衛生局局長莫爾斯(Michelle Morse)表示，「這個破紀錄的流感季對紐約市民來說相當艱難，雖目前病例數已開始下降，但流感季仍具有高度的不確定性，可能延續至5月，請大家不要掉以輕心」。

回顧2024至2025年流感季，全美共通報289宗兒童流感死亡病例，其中符合接種流感疫苗 資格的兒童中，有89%並未接種疫苗；來自英國的初步研究顯示，今年的流感疫苗在預防兒童與青少年住院方面，保護效力超過70%，呼籲父母務必為孩子們接種疫苗。

若民眾或家中有人生病，請一定要接種疫苗、配戴口罩、勤洗雙手、咳嗽或打噴嚏時遮掩口鼻、定期清潔經常接觸的表面、以及生病時留在家中休息，當局也建議75歲以上長者，以及50至74歲且患有特定慢性疾病或其他風險因素者，也應接種RSV疫苗；為保護最年幼的群體，孕婦可於懷孕期間接種RSV疫苗，或讓新生兒接種RSV單株抗體。